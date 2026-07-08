دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت اكاديمية امباسادور الدولية في الخيل بدبي إنجازًا أكاديميًا بارزًا في نتائج برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (IBDP) والبرنامج المهني للبكالوريا الدولية (IBCP) للعام الدراسي 2025-2026، حيث سجلت الدفعة الأولى من خريجيها نسبة نجاح بلغت %100، بمتوسط 36.31 نقطة، متجاوزةً المعدل العالمي بفارق ملحوظ، في إنجاز يعزز مكانة المدرسة بين أبرز مدارس البكالوريا الدولية في دبي.

وحصل 85% من طلبة الدفعة على 35 نقطة أو أكثر، فيما حقق 15.38% منهم 40 نقطة أو أكثر، في أداء يعكس المستوى الأكاديمي المتميز للدفعة الأولى من خريجي المدرسة.

وبصفتها أول دفعة تتخرج من برنامج الدبلوم في المدرسة، حصل أكثر من 92% من الطلبة على 30 نقطة أو أكثر، في إنجاز يعكس جودة المخرجات التعليمية ومستوى الأداء الأكاديمي.

وتفخر المدرسة بالطالبة أنوشا تالوالكار التي حققت 42 نقطة، كما أحرز جيفري كويثارا 40 نقطة، فيما حصلت كل من زونيرا مهرين وكريستينا أرون على 39 نقطة لكل منهما، وسجلت كينا ناير 38 نقطة.

وقال كمال كالواني، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بريدج للتعليم:

"تمثل هذه النتائج الاستثنائية محطة فخر لنا، وتعزز مكانتنا بين أبرز مدارس البكالوريا الدولية الرائدة في دبي. إن تحقيق نسبة نجاح 100% ومتوسط بلغ 36.31 نقطة في برنامج الدبلوم، ونتائج استثنائية في المواد الدراسية، يعكس التفاني الجماعي لطلبتنا، ومعلمينا، ومجتمع أولياء الأمور لدينا.

لقد كانت رؤيتنا دائمًا تقوم على تحقيق التوازن بين التميز الأكاديمي والرفاه والابتكار والتعلم الشخصي، وما نشهده اليوم من إنجازات طلابنا يؤكد نجاح هذه الرؤية في إعداد طلبة واثقين ومبدعين وقادرين على المنافسة عالميًا.

أبارك لكل فرد من طلبة دفعتنا هذا الإنجاز الاستثنائي، وأتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق مع انطلاقهم نحو المرحلة المقبلة من مسيرتهم الأكاديمية والمهنية."

قالت الطالبة أنوشا تالوالكار:

"أشعر بالفخر بما حققته خلال العامين الماضيين من جهد وتعب. ومع انتهاء هذه المرحلة، أشعر بالحماس لبدء مرحلة جديدة في حياتي المهنية، رغم أنني سأفتقد أجواء المدرسة كثيرًا. أتوجه بالشكر لجميع المعلمين والمرشدين في اكاديمية امباسادور الدولية الذين دعموني، شكراً لأنكم علمتموني أن الأخطاء هي جزء من عملية التعلم، وشكرًا لإيمانكم بقدراتي. لقد جعلتم مني متعلمة أفضل."

وقال الطالب جيـفري كويثارا:

"كانت رحلة البكالوريا الدولية تجربة مليئة بالتحديات والتجارب لنا جميعًا. ويسعدنا اليوم الاحتفاء بالإنجازات الجماعية التي حققتها دفعتنا. ومع طي صفحة الدراسة، تمتزج في داخلنا مشاعر الحنين بآمال المستقبل، لكننا نخرج من هذه التجربة اليوم بروح جماعية قوية سترافقنا في المستقبل. أشكر عائلتي، ومعلميّ، وأصدقائي فدعمهم المتواصل وإيمانهم بقدراتنا كانا الركيزة الأساسية لهذا النجاح."

وقالت الطالبة زونيرا مهرين:

"أنا ممتنة لرؤية ثمرة جهدي تتحقق اليوم. ومع انتهاء هذه المرحلة، أتطلع إلى الفرص القادمة، وأشكر بصدق والديّ ومعلميّ وأصدقائي وكل من دعمني خلال هذه الرحلة."

وقالت الطالبة كريستينا أرون:

"لا يزال الأمر يبدو غير واقعي. أشعر بالارتياح لانتهاء الامتحانات، لكنني سأفتقد زملائي الذين أصبحوا مثل عائلتي الثانية، على مدى السنوات القليلة الماضية. أود فقط أن أقول شكرًا جزيلاً لكل من دعمني طوال هذه الرحلة. شكرًا لفريق القيادة المدرسية وجميع معلميّ لأنهم آمنوا بنا. وبالطبع، شكرًا لعائلتي وأصدقائي لوجودهم بجانبي، لم أكن لأتمكن من تحقيق ذلك لولا وجودكم جميعًا."

وقالت الطالبة كينا ناير:

"أشعر بسعادة كبيرة بنتائجي. هذه الأرقام تمثل أكثر من مجرد درجات، فهي خلاصة عامين من الجهد والتطور والتحديات. كل ليلة سهر، وموعد نهائي، وامتحان تجريبي، وتحدٍ واجهته، أدى إلى هذه اللحظة. لقد دفعني برنامج البكالوريا الدولية إلى ما وراء حدودي، واليوم أنا فخورة ليس فقط بما حققته، بل بالشخصية التي أصبحت عليها من خلال هذه الرحلة. أمضينا وقتًا طويلاً ننتظر النهاية، لكنني أدرك الآن أنني سأفتقد هذه الرحلة أكثر مما توقعت. أنا أغادر بأكثر من مجرد شهادة دبلوم، أغادر بصداقات تدوم مدى الحياة، وذكريات لا تنسى، ونسخة أقوى من نفسي".

تقع اكاديمية امباسادور الدولية في مجمع بوابة الخيل، وهي مدرسة رائدة في دبي تقدم تعليمًا شخصيًا للطلبة من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر. وتلتزم المدرسة بتمكين الطلبة من اكتشاف قدراتهم وتنمية مهارات القيادة والمرونة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية، بما يؤهلهم ليكونوا مواطنين عالميين.

وحصلت المدرسة على تصنيف "جيد" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، مع تحقيق تقييم "جيد جداً" في عدد من مؤشرات الجودة التعليمية ضمن تقرير التفتيش المدرسي للعام الدراسي 2023-2024.

وتتبنى المدرسة فلسفة "الإلهام، والاستكشاف، والابتكار"، حيث يركز منهج STEAM الموجَّه نحو المستقبل على تنمية الإبداع، والتفكير النقدي، والابتكار، بما يزود الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم دائم التطور.

للمزيد من المعلومات حول اكاديمية امباسادور الدولية دبي: www.aiadubai.com

نبذة عن اكاديمية امباسادور الدولية

تعد اكاديمية امباسادور الدولية جزءًا من مجموعة بريدج للتعليم، وهي مؤسسة تعليمية عائلية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم بتقديم تجارب تعليمية قائمة على القيم ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

وهي تعد مدرسة معتمدة لبرنامج البكالوريا الدولية ومعتمدة من مجلس المدارس الدولية، وتعكس التزام مجموعة بريدج للتعليم بتعزيز قيم الفضول والنزاهة والشمولية، وتخدم مجتمعًا تعليميًا متنوعًا متعدد الثقافات.

وكذلك هي تعتبر مدرسة متكاملة لبرامج البكالوريا الدولية، حيث تقدم جميع برامج البكالوريا الدولية من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر، للطلبة من عمر 3 إلى 18 عاماً. ويعكس شعارها "الإلهام، الاستقصاء، والابتكار" رسالتها في تنمية متعلمين مدى الحياة ومواطنين عالميين من خلال تعليم قائم على الاستقصاء ونهج تعليمي شامل.

وتعمل على تمكين الطلبة من مهارات المستقبل عبر تعليم مبتكر وشامل ومخصص، يعزز المواطنة العالمية والإبداع والمهارات التقنية والذكاء العاطفي. وقد حصلت في أول تقييم لها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على تصنيف "جيد" مع جوانب متميزة، ما يعكس مستوى الجودة والالتزام بالتميز التعليمي.

وتضم اكاديمية امباسادور الدولية أكثر من 90 جنسية، ما يجعلها بيئة تعليمية عالمية حقيقية، مع نسبة طالب إلى معلم تبلغ 1:11، بما يضمن اهتمامًا فرديًا ودعمًا أكاديميًا مخصصًا لكل طالب.

وخلال العام الأكاديمي 2024–2025، حقق طلبة برنامج السنوات المتوسطة نتائج متميزة بمتوسط 41.3 نقطة، مع أعلى نتيجة بلغت 50 من 56 نقطة، ونسبة نجاح وصلت إلى 100%، وهو ما يعكس التزام المدرسة المستمر بالتميز الأكاديمي ونجاح الطلبة.

كما تعد اكاديمية امباسادور الدولية من المؤسسات التعليمية المرشحة لنيل عدد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة جلوبال بيكوك وجائزة جيس للتعليم وجائزة التميز في التعليم، تأكيدًا على ريادتها في مجالات الابتكار والشمولية وجودة المخرجات التعليمية.

نبذة عن بريدج للتعليم:

تُعد بريدج للتعليم مجموعة تعليمية عائلية الجذور تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكرّس جهودها لتقديم تجارب تعليمية قائمة على القيم، ومُواكبة لمتطلبات المستقبل. وترتكز فلسفتها على ثلاثة محاور رئيسية هي الفضول، والنزاهة، والشمولية، لتخدم من خلالها مجتمعًا متنوعًا من الطلبة عبر شبكة مدارسها التي تشمل: اكاديمية امباسادور الدولية - الخيل (بكالوريا دولية)، اكاديمية امباسادور الدولية - المنخول (بكالوريا دولية)، ومدرسة امباسادور دبي (المنهج الهندي)، ومدرسة امباسادور الشارقة (المنهج الهندي) وتهدف المجموعة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والرفاهية وريادة الأعمال، وتمكين الطلبة من الازدهار في عالم سريع التغير.

تسعى مجموعة بريدج للتعليم إلى تزويد طلابها بمهارات المستقبل من خلال نهج تعليمي مبتكر وشامل، يعزز روح المواطنة والإبداع والذكاء العاطفي. وقد حصلت مدارس امباسادور في دبي والشارقة على تصنيف «جيد جدًا» من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بينما نالت اكاديمية امباسادور الدولية وهي مدرسة معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية وعضو في مجلس المدارس الدولية تصنيف «جيد» مع خصائص «جيدة جدًا» في أول تقييم لها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتفوقت مدارس المجموعة على متوسط أداء مدارس دبي في التقييمات الدولية المعيارية مثل TIMSS و PISA وPIRLS ، كما تم قبول طلابها في جامعات مرموقة مثل جامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة براون، وجامعة ووريك. وقد حصدت بريدج للتعليم عدة جوائز مرموقة، منها جائزة الطاووس الذهبي وجائزة GESS للتعليم وجائزة التميز في التعليم، تأكيدًا لالتزامها بالابتكار والشمولية والنجاح للطلبة.

ومنذ عام 2002، تشغّل بريدج للتعليم، مركز برينستون للمراجعة (The Princeton Review) عبر موقع www.princetonreviewme.com، حيث تمتلك مراكز تعليمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات والشرق الأوسط تُعنى بإعداد الطلبة لاجتياز اختبارات القبول الجامعي، وتقديم خدمات استشارية شخصية لدعمهم في الالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم.

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