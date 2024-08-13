الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، عن الانتهاء بالكامل من تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية لمشروع حيان بنسبة 100%.

ويشمل المشروع منطقتي أريم وألما اللتين يتم فيهما إنجاز الأعمال قبل المواعيد المحددة، مما يدل على التزام مجموعة ألف بإنجاز مشاريعها ضمن البرنامج الزمني المقرر، وبتقديم مشاريع سكنية استثنائية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "يعكس الانتهاء من البنية التحتية الرئيسية في حيان والتقدم في الأعمال قبل الموعد المحدد لها في أحياء أريم وألما التزامنا الراسخ بالجداول الزمنية المقررة لإنشاء مشاريعنا، وبإيجاد بيئات معيشية استثنائية. فنحن ملتزمون بتوفير خيارات سكنية عالية الجودة ومستدامة تثري حياة سكاننا".

حي أريم

يتكون حي أريم من 848 وحدة سكنية، موزعة على ثلاث مراحل، ويوفر من خلالها تجربة معيشية فريدة تتميز بوسائل الراحة الحديثة والمساحات الخضراء المورقة والتصميم المستدام.

وبفضل موقعه المتميز ومساكنه المصممة بدقة، حاز حي أريم على إشادة واسعة النطاق كوجهة سكنية رائدة في الإمارة. وتم تصميم الفلل في أريم لتوفير أقصى قدر من الضوء الطبيعي، مع تخطيطات واسعة وتشطيبات عالية الجودة، مما يحقق مزيجا متناغما من الراحة والجمال.

حي ألما

يضم حي ألما، وهو المنطقة التي تم إطلاقها حديثا داخل حيان، 299 فيلا وتاون هاوس أنيقة مكونة من غرفتين إلى ست غرف نوم. وتتميز بإطلالات مباشرة على نادي حيان والبحيرة، مما يوفر للمقيمين الخصوصية ومجموعة متنوعة من معايير الجودة العالمية.

تتمتع "ألما" بمجموعة من الميزات الحصرية التي تهدف إلى توفير تجربة عيش استثنائية. ومنها سهولة الوصول إلى المركز المجتمعي في "حيان"، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة، وغيرها من الخدمات المتعددة كالملاعب الواسعة، والأراضي المخصصة للزراعة العضوية، إضافة إلى المساحات الخضراء المظللة بالأوراق التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، مما يجعلها بيئة مثالية لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات. كما توفر الفلل أقصى قدر من الخصوصية مع أحدث وسائل الراحة التكنولوجية.

وتعد منطقة "ألما" جزء من مجتمع فلل "حيان"، وتقع في مكان استراتيجي، حيث توفّر سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في الشارقة، منها المدينة الجامعية بالشارقة، و06 مول، ومطار الشارقة الدولي، ومسجد الشارقة، ومطار دبي الدولي.

يقع مشروع حيان في قلب الشارقة، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، وهو مصمم لتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها. يضم المشروع فيلات صديقة للبيئة، وأكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، وحدائق مجتمعية، ومركز تجاري، مما يوفر مجتمعا نابضا بالحياة ومستداما، وذلك في إطار مواصلة مجموعة ألف التزامها بالتنمية المستدامة وإثراء حياة سكان إمارة الشارقة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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