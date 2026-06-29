​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد عام من الإعلان عن شراكة استراتيجية واستثمار من شركة CorroHealth الأمريكية، أعلنت سانتكتشر (Santechture) عن مواصلة تحقيق نمو قوي، مع تضاعف إيراداتها على أساس سنوي وتوسع بصمتها الإقليمية بشكل ملحوظ. وتؤكد الشركة، المتخصصة في تطوير حلول إدارة دورة الإيرادات (RCM) لمقدمي الرعاية الصحية منذ عام 2019، أن الطلب على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشهد تسارعاً متزايداً مع سعي المؤسسات الصحية في المنطقة إلى تعزيز استدامتها المالية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتسريع جهود التحول الرقمي. وقد عكست الشراكة مع CorroHealth الثقة برؤية سانتكتشر ومكانتها السوقية في وقت يتزايد فيه الطلب على تقنيات إدارة دورة الإيرادات الذكية.

وشهدت الأشهر الاثنا عشر الماضية مرحلة محورية في مسيرة الشركة، حيث وسعت فريق عملها من 30 إلى 80 موظفاً عبر أربعة مواقع أقليمية، كما حصلت على عقد استراتيجي يمتد لسبع سنوات في دولة قطر لتقديم تقنيات إدارة دورة الإيرادات عبر شبكة مؤسسة حمد الطبية التي تضم أكثر من 50 منشأة صحية، تشمل 14 مستشفى و45 مركزاً للرعاية الصحية، لتغطي بذلك كامل احتياجات إدارة دورة الإيرادات للقطاع الصحي الحكومي في قطر. كما عززت الشركة فريقها القيادي بتعيين حمزة مفتاح في منصب الرئيس التنفيذي للنمو.

واستناداً إلى هذا الزخم، تستعد سانتكتشر خلال الأشهر المقبلة لإطلاق جيل جديد من حلول إدارة دورة الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع منظومتها التقنية وتعزيز قدرتها على مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تحسين الأداء المالي والامتثال والكفاءة التشغيلية.

وفي الوقت الذي يتركز فيه الحديث حول الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على التشخيصات والابتكارات السريرية، ترى سانتكتشر أن إحدى أكبر الفرص الواعدة وغير المستغلة بالشكل الكافي تكمن في تطوير العمليات المالية للرعاية الصحية. ففي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، تواجه المؤسسات الصحية طلباً متزايداً للتعامل مع متطلبات جهات الدفع المعقدة والتشريعات التنظيمية المتطورة، بالتوازي مع تحسين تجربة المرضى ونتائج الرعاية الصحية. ولا تزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات تتعلق بأخطاء الترميز الطبي، وتأخر عمليات السداد، ورفض المطالبات، وارتفاع الأعباء الإدارية، ما أدى إلى تحول إدارة دورة الإيرادات من وظيفة تشغيلية من المكاتب الخلفية إلى أولوية استراتيجية على مستوى مجالس الإدارة.

وقال أنس بطيخي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سانتكتشر:

"أسسنا سانتكتشر انطلاقاً من قناعتنا بأن مقدمي الرعاية الصحية يستحقون تقنيات تحمي الإيرادات التي حققوها بالفعل. إن تعقيد بيئات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما تتضمنه من أطر تنظيمية متعددة وأنظمة ترميز ونماذج سداد مختلفة، يفرض ضغوطاً تشغيلية كبيرة على المؤسسات الصحية. واليوم يتيح الذكاء الاصطناعي الانتقال من إدارة المطالبات بأسلوب تفاعلي إلى إدارة استباقية قائمة على ذكاء الإيرادات؛ من خلال اكتشاف الأخطاء قبل إرسال المطالبات، والتنبؤ بحالات الرفض قبل وقوعها، وتوفير الرؤية اللازمة للفرق المالية لإدارة الأداء بشكل فوري. وبعد 15 عاماً من العمل في هذا القطاع، يمكنني القول إن وتيرة التغيير التي نشهدها اليوم غير مسبوقة."

وفي إطار مواصلة الابتكار وتطوير الحلول المتقدمة، أطلقت الشركة VERITY، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان جودة التوثيق السريري والتحقق من الترميز الطبي (CDI)، تم تطويرها كامتداد متقدم لمنصة CODEMINE. وتوفر VERITY قدرات تتجاوز دعم الترميز الطبي التقليدي، حيث تقوم بمراجعة التوثيق السريري، وتقديم توصيات ترميز مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحقق من صحة الأكواد ومتطلبات جهات الدفع، والمساعدة في الحد من رفض المطالبات قبل تقديمها.

وتتكامل منصة VERITY بسلاسة مع مجموعة حلول إدارة دورة الإيرادات الرائدة التي تقدمها الشركة، والتي تشمل:

THYNK منصة ذكية للتحقق من المطالبات وتحليل الفوترة، تضم أكثر من أربعة ملايين قاعدة تأمين وطبية تغطي الترميز والضرورة الطبية والتغطية التأمينية والموافقات والتسعير ومتطلبات جهات الدفع .

منصة ذكية للتحقق من المطالبات وتحليل الفوترة، تضم أكثر من أربعة ملايين قاعدة تأمين وطبية تغطي الترميز والضرورة الطبية والتغطية التأمينية والموافقات والتسعير ومتطلبات جهات الدفع ROBIN منصة متكاملة لإدارة دورة الإيرادات تعمل على أتمتة سير العمل، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين الأداء التشغيلي .

منصة متكاملة لإدارة دورة الإيرادات تعمل على أتمتة سير العمل، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين الأداء التشغيلي INSIGHT منصة هجينة للبيانات والتحليلات تعتمد على تقنيات التعلم الآلي التنبؤية لتحويل البيانات السريرية وبيانات الفوترة إلى رؤى مالية دقيقة وقابلة للتنفيذ .

وتُستخدم هذه الحلول حالياً في عدد من أبرز المؤسسات الصحية في المنطقة، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) في قطر، ومبادلة هيلث دبي، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، وجونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، ووزارة الصحة السعودية، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفيات ثمبي، ومستشفى الزهراء دبي، وغيرها.

وانضم حمزة مفتاح إلى سانتكتشر بمنصب الرئيس التنفيذي للنمو، حاملاً معه أكثر من 18 عاماً من الخبرة في مجالات التحول الصحي والصحة الرقمية والاستشارات الإدارية لدى كبرى شركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك مناصب قيادية في PwC وEY، إضافة إلى خبراته في تطبيق أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية لدىCerner/Oracle Health وقيادة الأعمال في عدد من شركات الصحة الرقمية سريعة النمو في منطقة الخليج وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال حمزة مفتاح، الرئيس التنفيذي للنمو في سانتكتشر:

"تُظهر برامج التحول الصحي في المنطقة نمطاً متكرراً؛ إذ تحظى التقنيات السريرية بمعظم الاستثمارات والاهتمام، بينما تُترك العمليات المالية التي تضمن استدامة المؤسسات الصحية للاعتماد على أدوات قديمة وإجراءات يدوية. إن القدرة على منع رفض المطالبات قبل حدوثه، وأتمتة عمليات الترميز، وتحسين معدلات المطالبات النظيفة، والحصول على رؤية فورية للأداء المالي، ستصبح جميعها عناصر أساسية بقدر أهمية الأنظمة السريرية نفسها. نحن اليوم عند نقطة تحول حقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع سانتكتشر بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة هذه المرحلة."

وقد حظي نمو سانتكتشر بدعم قاعدة قوية من المستثمرين، حيث استثمرت شركة CorroHealth، المزود الرائد للحلول التحليلية والتكنولوجية المدعومة بالخبرات السريرية في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، في الشركة خلال يونيو 2025، ما أتاح دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ CorroHealth مباشرة ضمن حلول إدارة دورة الإيرادات التي تقدمها سانتكتشر في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تحظى الشركة بدعم كل من Gulf Capital وShorooq Partners، وهما من أبرز المستثمرين المؤسسيين في المنطقة.

ومع امتداد عملياتها حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والهند، وطموحاتها طويلة الأمد للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسوق الأمريكية، تسعى سانتكتشر إلى ترسيخ مكانتها كشريك التكنولوجيا الأول في مجال إدارة دورة الإيرادات للمؤسسات الصحية التي تستعد للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي الإقليمي. وتؤمن الشركة بأن إدارة دورة الإيرادات ستُنظر إليها بشكل متزايد ليس كضرورة إدارية فحسب، بل كمحرك استراتيجي لنمو واستدامة قطاع الرعاية الصحية.

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نبذة عن سانتكتشر

سانتكتشر هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، تركز على تطوير حلول إدارة دورة الإيرادات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية. تساعد الشركة مقدمي الرعاية الصحية على تحسين دقة المطالبات، وأتمتة سير العمل، وتقليل الأعباء الإدارية، ومنع تسرب الإيرادات، وتعزيز الأداء المالي عبر مختلف مراحل رحلة المريض وحتى السداد. وتضم محفظة حلولها منصات THYNK وCODEMINE وROBIN وINSIGHT، التي تخدم المؤسسات الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأسواق المنطقة. ومن خلال الأتمتة الذكية، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة العميقة في قطاع الرعاية الصحية، تمكّن سانتكتشر المؤسسات الصحية من تحسين أدائها التشغيلي وبناء منظومات رعاية صحية أكثر استدامة.

للاستفسارات الإعلامية:

صوفي باستور

تشتاش كوميونيكيشنز

sophie@tishtash.com

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