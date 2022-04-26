دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن تحقيق إنجازٍ مهم من خلال نجاحها في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 100 جيجاواط على مدى 25 عاماً منذ تأسيسها في عام 1997.

ويمكن لهذه الوحدات الكهروضوئية توليد نحو 135 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة النظيفة، ما يعادل زراعة 7.2 مليار شجرة ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم بمقدار 135 مليون طن؛ ومعدل استهلاك الفحم بمقدار 54.54 طن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة في ترينا سولار: "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز المهم، إذ يرسم نجاحنا في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية 100 جيجاواط بداية عصرٍ جديد تتصدر فيه الطاقة الكهروضوئية قطاع الطاقة. وتؤكد ترينا سولار التزامها بريادة قطاع الطاقة الشمسية وتسهيل التحول نحو عالم جديد خالٍ من الكربون، بالتزامن مع احتفالها بمرور 25 عاماً على إطلاق أعمال الشركة".

ويشهد قطاع الطاقة النظيفة اليوم جهوداً دؤوبة لتطويره، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تتخطى استطاعة معدات الطاقة الكهروضوئية المُركبّة 14 ألف جيجاواط بحلول عام 2050، لتصبح مصادر الطاقة الجديدة، بما فيها الطاقة الشمسية، مصدراً رئيسياً لتوفير الطاقة والكهرباء. وتسجل الألواح الكهروضوئية عالية القيمة بقياس 210 ملم من ترينا سولار تطوراً شاملاً، كما حظيت الألواح الكهروضوئية فائقة الطاقة بإقبال واسع في جميع أنحاء العالم.

وبدوره، قال أنطونيو خيمينيز، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة ترينا سولار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا تسجيل هذا الإنجاز المهم الذي يتزامن مع احتفائنا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس الشركة، ونعتزم الاستفادة من وجودنا في دبي بوصفها مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة وابتكارات قطاع الطاقة لمواصلة استخدام الابتكارات المفتوحة في مجال التكنولوجيا لتوسيع نطاق النمو وتعزيز جهود التنمية المستدامة وريادة جهود القطاع نحو بناء اقتصاد أخضر خالٍ من الكربون".

وتصدرت ترينا سولار، بوصفها شركة رائدة في توفير حلول الطاقة الكهروضوئية، جهود تطوير تقنيات الطاقة الشمسية على مدار 25 عاماً، حيث ساهمت في زيادة قطر خلايا السليكون من 125 ملم إلى 210 ملم؛ ورفع استطاعة الوحدات من أقل من 100 واط إلى 690 واط. كما نجحت الشركة على صعيد التقنيات والابتكارات بتسجيل 23 رقم قياسي عالمي في كفاءة الخلايا بتحويل الطاقة الكهروضوئية واستطاعة الوحدات.

وتُعد ترينا سولار شركة حلول الطاقة الكهروضوئية الوحيدة التي تحصل على أصوات جميع المشاركين في الاستبيان الخاص بتقرير قابلية التمويل البنكي للشركات المصنعة لوحدات الخلايا الكهروضوئية وعاكسات التيار الكهربائي، والصادر عن مؤسسة بلومبيرغ للعام السادس على التوالي. كما حققت الشركة نتائج متميزة في اختبارات برنامج تأهيل المنتج لدى مختبر بي في إيفوليوشن لابس للعام السابع على التوالي. ونجحت الشركة في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 100 جيجاواط إلى أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم.

ويُعد توليد الطاقة الكهروضوئية أحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة الذي يلقى إقبالاً واسعاً في مختلف المجالات؛ بدءاً من المشاريع الخدمية وحتى الاحتياجات المنزلية في أرجاء العالم.

وتأسست شركة ترينا سولار في عام 1997 دعماً لبروتوكول كيوتو الذي تم توقيعه في العام نفسه، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة تشانغجو الصينية، لتكون إحدى أعرق شركات الطاقة الكهروضوئية في العالم.

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