تسعى شركة تبريد المناطق، الأولى في الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق المواءمة مع التعديلات الأخيرة التي أُجريت على القانون التجاري بالإمارات العربية المتحدة

ستُشجع هذه الخطوة على زيادة الاستثمارات الخارجية، كما ستساهم في زيادة معدل النمو بالمستقبل

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة : عقدت شركة تبريد، الرائدة في مجال تبريد المناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعًا للجمعية العمومية في تاريخ 12 سبتمبر 2022، ترأسه السيد خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، حيث صوت المساهمون بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة لتصل نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100%.

كانت النسبة المحددة سابقًا 49%، وذلك بما يتماشى مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان ينص على أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تعمل محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بالشراكة مع شركة وطنية إماراتية أو شركة مملوكة بالكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتملك 51% من رأس المال المساهم به للشركة.

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، أشار القبيسي إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً بارزاً لشركة تبريد، وأوضح: "اشتهرت هذه الشركة في جميع أنحاء العالم بخبرتها وتجاربها التي لا مثيل لها في مجال تبريد المناطق، لذلك، فمن المنطقي تمامًا أن تتكيف مع التطورات في قوانين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدّث طريقة عملها بما يتماشى مع هذه التعديلات، وسيوفر ذلك فرصًا أكبر للاستفادة من الاستثمار الأجنبي، مع استمرار مسيرة تبريد التي تتميز بالنمو المستدام".

"تعتبر شركة تبريد شركة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لمجموعة مبادلة، التي تملك حصة أغلبية فيها منذ عام 2011، وتهدف عملية مراجعة النظام الأساسي إلى تعزيز مرونة الشركة وضمان المستوى الأمثل لقابلية الأسهم للتسويق، وفي المقابل، سيساهم ذلك في تأمين مستقبل مزدهر لتبريد أكثر من ذي قبل."

ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لشركة تبريد - المهندس خالد عبد الله المرزوقي على هذا التحديث قائلًا: "نفخر بمرونتنا المؤسسية في شركة تبريد، ونسعى دائمًا إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير في كل عمل نقوم به، ونتيجةً لذلك، نوفر لشركائنا استقرارًا متميزًا وعوائد مرتفعة، كما أن إمكانية زيادة الملكية الأجنبية في أسهم الشركة تمثل خطوة مهمة في تمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها."

وأضاف: "نحن نمتلك ميزانية قوية ومنضبطة ونواصل تحقيق أرباح قياسية مع الحفاظ على تنمية محفظة أصول وخدمات الشركة، والتي تم إثباتها من خلال تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الئتماني والتي تم تعديلها إلى (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة و مؤكدة. وسيحقق إعلان اليوم فوائد جمة تدعم التزام تبريد الثابت تجاه علاقات المستثمرين، ما سيعزز من سمعتنا كشركة إماراتية ساعية إلى التقدم بمعنى الكلمة".

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

تقدم "تبريد" خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أهم المشروعات والمعالم المرموقة في المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشركة 86 محطة تبريد مناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشغّل الشركة 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، إضافةً إلى دول أخرى في المنطقة.

وتلعب "تبريد" دورًا محوريًا في تمكين الأفراد والمجتمعات حول العالم من المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. لقد حققت تبريد مند انطلاق مسيرتها عام 1998 العديد من الإنجازات البارزة، فهي تُعَد من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نموًا، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي. وتواصل "تبريد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالميًا بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها الإقليمية والدولية وحرصها على الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إن كفاءة الطاقة أحد العناصر الراسخة في نهج "تبريد"، وهذا يعزز قدرتها على دعم عملائها من الشركات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.