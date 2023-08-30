تعد الجولة الاستثمارية "أ" التي أغلقتها رِواء أكبر جولة من فئة "أ" لصالح شركة تقدم البرمجيات كخدمة (SaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قاد الجولة صندوق واعد فنتشرز المملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية، بمشاركة من صندوق stc للاستثمار المؤسسي CIF وسبعة من أكبر صناديق رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية.

انضمت رِواء مؤخرًا إلى برنامج الشركات المليارية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وهو مبادرة وطنية تعمل على تسريع نمو الشركات خلال مسيرتها لتصبح شركة مليارية تساهم في خلق وظائف محلية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت رِواء، الشركة الرائدة في مجال تقديم المنتجات التقنية كخدمة (SaaS)، عن إغلاقها جولة "أ" الاستثمارية بقيمة 27 مليون دولار (100 مليون ريال سعودي)، وذلك بقيادة صندوق واعد فنتشرز، أحد أكبر صناديق الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة والمملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية. وتعد هذه الجولة أكبر جولة استثمارية من فئة (أ) لشركة سعودية ضمن مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في الجولة شركة الاتصالات السعودية من خلال صندوق stc للاستثمار المؤسسي CIF والذي تم إطلاقه في شهر فبراير من هذا العام بهدف الاستثمار في الشركات التقنية في مراحلها المبكرة وفي مختلف القطاعات الرقمية. ويشكل هذا الاستثمار علامة فارقة حيث تصبح رِواء أول استثمار رأسمالي جريء من قبل صندوق مجموعة stc الاستثماري في المملكة. كما شارك في الجولة بعض من أكبر صناديق رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية، مثل صندوق جرافين فينتشرز الأمريكي، وفيجن فنتشرز، وخوارزمي فينتشرز، وشركة رزم للاستثمار، وصندوق دراية للاستثمار, وصندوق سدو المالية، وشركة عبدالرحمن سليمان الراجحي وأولاده، و مستثمرين آخرين.

وصرّح محمد القصيّر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رِواء، قائلًا: "يساعدنا هذا الاستثمار في تحقيق رؤيتنا لنكون الشريك التقني المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة ولنساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع. من خلال بناء منتج متكامل يُنافس المنصات العالمية في نفس المجال، نسعى لتحقيق فرق جوهري للتاجر المحلي بعد تبنيه أفضل خدمة ممكنة لرقمنة وإدارة مخزونه بكفاءة عالية".

وأوضح المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز : "إن التطور الذي أحدثته شركة رواء في رقمنة وربط العمليات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة يتناسب بأمثلية مع احتياجات قطاع التجزئة في المنطقة، بحكم تشعّب القطاع المعتاد تاريخياً. وحظينا بفرصة متابعة محمد وعبد الله منذ أيامهما الأولى كرواد أعمال طموحين، ونفخر اليوم بدعم مسيرتهم في تحويل أداة رقمية بسيطة إلى منصة سحابية متكاملة لتجار التجزئة المحليين و الإقليميين."

وقال ماجد الجربوع، مدير عام صندوق الشركة وريادة الأعمال في (stc): " نسعد باستثمارنا في شركة رِواء السعودية والتي أثبتت نجاحها من خلال النمو الاستثنائي الذي حققته مؤخراً بفضل الفريق المؤسس الذي يقف وراء هذه الإنجازات، ونسعى من خلال استثمارنا أن نشارك في تطوير التقنيات والابتكارات التي تدعم التحول التقني في قطاع التجزئة."

وحرصت رواء منذ تأسيسها في عام 2018 على يد رائدي الأعمال محمد القصيّر وعبد الله الجضعي على أن تكون في طليعة الابتكار في مجال رقمنة قطاع التجزئة عن طريق تقديم حل سحابي متكامل وسهل التطبيق يوفر نظم المحاسبة وإدارة المخزون ونقاط البيع وربط مخزون الفروع بمخزون المتاجر الإلكترونية بسلاسة. وتجاوزت قيمة المعاملات التي تتم عبر منصة رِواء ثمانية مليار ريال مما يجعلها واحدة من أسرع الشركات التقنية نمواً في المنطقة. وقدمت رِواء حلولاً لأكثر من 7000 تاجر تجزئة في المملكة وخارجها، وخلقت أكثر من 250 فرصة عمل للشباب السعودي، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق نمو مستدام ومساهمة فعالة في التحول الرقمي في القطاع.

وانعكاسًا لنجاح شركة رواء المتسارع، أعلنت الشركة انضمامها لبرنامج "الشركات المليارية السعودية" الذي يعد مبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومؤسسة مسك الخيرية بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة المحلية خلال مسيرتها لتصبح شركات مليارية أو ما يعرف بالـ(unicorn).

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