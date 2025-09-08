الإنجاز يعكس الأداء المالي القوي للبنك ومرونته الاستثنائية في بيئة اقتصادية متغيرة

يبرهن على جودة أرباح البنك التي ترتكز إلى أسس صلبة في جميع قطاعات أعماله الرئيسية

سجل حافل بالتصنيفات المرموقة يُبرز التزام "الوطني" الراسخ بالتميز والنمو المستدام

نجاح "الوطني" يستند إلى إرث طويل من الثقة والمسؤولية تجاه جميع أصحاب المصالح

في إنجاز جديد يعكس قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة تصنيف مجلة "ذي بانكر" العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2025، وذلك على مستوى الكويت، كما حافظ على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة.

واستندت مجلة "ذي بانكر" في تصنيفها السنوي لأفضل 100 بنك عربي إلى العديد من المعايير الرئيسية، من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.

وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على مستوى الكويت من حيث معيار رأس المال الأساسي Tier 1 capital، الذي بلغ 13.46 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2024، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5%.

وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية القوية التي يحققها، تبوأ البنك المرتبة الأولى على مستوى البنوك في الكويت من حيث حجم الأصول وفقاً لقائمة "ذي بانكر"، حيث بلغ إجمالي الأصول 40.3 مليار دينار كويتي (130.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024 بنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.55%.

وحقق البنك صافي أرباح في عام 2024 بلغ 600.1 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي، كما سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.2 % على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي (4.1 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.9 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2024 بنمو نسبته 5.9% على أساس سنوي، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 17.3%.

ويعكس تصنيف "ذي بانكر" الأداء المالي القوي لبنك الكويت الوطني ومرونته الاستثنائية في بيئة اقتصادية متغيرة، كما يؤكد على القاعدة الرأسمالية المتينة للبنك وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية ودعم النمو الاقتصادي، ويبرهن على قوة ميزانيته العمومية وتفوقه في الأداء على مستوى المنطقة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

كما يدل اختيار البنك في قائمة أفضل بنوك المنطقة، على جودة أرباحه التي ترتكز إلى أسس صلبة في جميع قطاعات أعماله الرئيسية، بالإضافة إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 13 دولة حول العالم.

ويواصل "الوطني" تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، وبدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحصيفة التي يتبعها، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار اللذين يتمتع بهما جهازه الإداري والتنفيذي.

وتتجاوز إنجازات بنك الكويت الوطني مجرد الأرقام المالية، حيث يبرز البنك كعلامة تجارية رائدة في القطاع المصرفي. ووفقًا لتقرير "براند فاينانس" لعام 2025، تم تصنيف بنك الكويت الوطني كأقوى وأكثر العلامات التجارية المصرفية قيمة في الكويت، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك بين عملائه وشركائه.

ويستند نجاح بنك الكويت الوطني إلى إرث طويل من الثقة والمسؤولية تجاه جميع أصحاب المصالح، كما يلتزم البنك بالابتكار في جميع جوانب أعماله لتقديم قيمة مستدامة، مع التركيز على مستقبل مالي أكثر شمولاً واستدامة. وتتجلى هذه الالتزامات في المبادرات الرائدة للبنك في مجال التمويل المستدام والشفافية البيئية، بالإضافة إلى جهوده في بناء قوة عاملة مزدهرة والاستثمار في المجتمعات التي يتواجد في أسواقها.

ويتمتع "الوطني" بسجل حافل من التصنيفات العالمية المرموقة التي تُبرز التزامه الراسخ بالتميز والنمو المستدام في ظل الإنجازات المتواصلة التي يحققها البنك على أكثر من صعيد، بينما يعكس تصنيف "ذي بانكر" الدور المحوري الذي يلعبه البنك في المشهد المالي الكويتي والعربي.

جدير بالذكر أن مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة، والتي تأسست في العام 1926، تعد من أعرق المجلات وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلداً حول العالم، من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات