دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل تلر، الشركة الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والحائزة على جوائز، مسيرتها الريادية بعد تكريمها ضمن قائمة 100" شركة من المستقبل 2024" تقديرًا لجهودها في الابتكار الرقمي. تُعد هذه المبادرة المرموقة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة محورية لدعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تكريم الشركات الأكثر تأثيرًا في القطاعات المستقبلية بالإمارات.

أُعلن عن هذا التكريم بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل. تعكس النسخة الجديدة من مبادرة 100" شركة من المستقبل 2024" التزام دولة الإمارات الراسخ بدفع عجلة التحول الاقتصادي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

تهدف المبادرة إلى تحديد أبرز الشركات الواعدة في اقتصاد المستقبل بالدولة، وتكريمها وتسريع نموها، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للشركات المبتكرة. وتماشيًا مع رؤيتها لدعم النمو المستدام، تم تصميمها لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، فضلاً عن دعم منظومة أعمال مزدهرة قائمة على الابتكار والتطور.

وفي هذا السياق، علّق خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة، قائلاً:

100" شركة من المستقبل 2024 "إحدى المحطات المهمة التي تساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو القطاعات الجديدة، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص جديدة والاستثمار في المجالات المبتكرة. وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الاقتصاد ومعالي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على هذه المبادرة، وتجارنا الموثوقين، وفريقنا المتفاني، الذين أسهم التزامهم ودعمهم المستمر في تحقيق هذا الإنجاز."

تُعد تلر بوابة دفع إلكترونية رائدة في عالم التجارة الإلكترونية، حيث توفر حلاً متكاملاً يلبّي احتياجات الشركات من خلال مجموعة شاملة من الخدمات المالية والتجارية. فمن خلال عملية دمج واحدة، تتيح تلر للشركات تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، بدءًا من المحافظ الإلكترونية وحتى طرق الدفع المحلية والعالمية، مما يمنح العملاء تجربة سلسة وآمنة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الرقمية بمرونة وكفاءة.

وتشمل هذه الخدمات التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورموز QR، والفواتير الرقمية، بالإضافة إلى حلول الدفع المرنة مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" وبرامج التمويل، مما يعزز نمو الأعمال ويوفر تجربة دفع مبتكرة ومتكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن تلر هي الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصل على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول (PCI-DSS) وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA)، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الأمان الرقمي.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014،ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لمالية والتجارية، بما فيذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن و ادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأولPCIDSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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