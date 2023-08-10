بعد تحقيق نمو كبير في نتائجها المالية وأداءها المتميز خلال العام الجاري

الجبيلي: "إن الوصول لتحقيق نتائج قياسية يأتي نتيجة الرؤية والتوجيه السليم لمجلس الإدارة والعمل المستمر من الكوادر العاملة في إي أي اتش".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش"، الشركة الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توزيع 100 مليون درهم كأرباح لمستثمريها وفقاً للنتائج المرحلية لنصف العام الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، وذلك تعزيزاً لموقعها المتنامي ضمن المشهد الاستثماري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاساً لأدائها المالي المتميز ونموها الاستثنائي خلال هذا العام.

وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي عن نمو استثنائي لأعمالها ونتائجها المالية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ صافي أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام مبلغ 445 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي تعليقه على خطوة توزيع أرباح النصف الأول من هذا العام، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش: "إن الوصول لتحقيق نتائج قياسية يأتي نتيجة الرؤية والتوجيه السليم لمجلس الإدارة والعمل المستمر من كافة الكوادر العاملة في إي أي اتش، وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد على التزامنا الثابت باستمرارنا في وضع الأولوية لمصالح مستثمرينا، والسعي الدائم لارتياد آفاق استثمارية جديدة ومُجزية".

وقد تحقق هذا النمو الكبير على خلفية التوسع الهائل الذي شهدته أصول الشركة خلال هذا العام، واستراتيجية الاستحواذ والتنويع التي اتبعتها إي أي أتش، فقد ارتفعت أصول الشركة من 77.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.23 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من عام 2023، كما أظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاعاً كبيراً في حقوق الملكية الإجمالية عند نهاية النصف الأول من 2023 بلغ نحو 1.35 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 66.3 مليون درهم عند انتهاء النصف الأول من العام الماضي.

وأضاف الجبيلي قائلاً: "لقد حمل النصف الأول من هذا العام الثمار الكاملة للاستراتيجية التي اتبعتها إي أي أتش خلال العام المنصرم على امتداد قطاعات عملها ومحافظها الاستثمارية. وتمثل هذه النتائج المبهرة المجالات غير المحدودة للنمو والتوسع خدمة للأهداف الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي والدولة عموماً. كما تعكس هذه النتائج فعالية المنهج الذي اتبعته الشركة في السعي للتوسع وترسيخ الحوكمة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والسعي الدائم للابتكار بما يضع معايير جديدة للنمو والنجاح".

وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة.

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في ستة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com