سجلت المجموعة إيرادات قوية بلغت 4.6 مليار درهم إماراتي (+100%) على أساس سنوي

نمو الأرباح التشغيلية بقيمة 99 مليون درهم إماراتي (+64%) على أساس سنوي

نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 79 مليون درهم إماراتي (+22%) على أساس سنوي (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات)

بلغت قيمت إجمالي الأصول 7.1 مليار درهم إماراتي (+32%) نمو على أساس سنوي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غذاء القابضة(ADX: Ghitha) ، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع والضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)نتائجها المالية لعام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح تشغيلية بقيمة 254 مليون درهم، في مؤشر واضح على كفاءتها العالية وفاعلية أداءها.

حققت "غذاء" إيرادات قوية بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتي، مدعومة بأدائها العالي المستدام وزخم أعمالها المتنامي، وحققت معدل نمو كبير بلغ +100٪ بالمقارنة مع عام 2022، نموٌ حفزه الاستحواذ الاستراتيجي للشركة والتوسع الكبير عبر مجالات ومناطق جغرافية مختلفة. وبهذا الإنجاز الجديد نجحت المجموعة بتسجيل نمو في إجمالي الإيرادات للربع التاسع على التوالي.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة غذاء القابضة: "حققت مجموعة غذاء القابضة نتائج مالية مبهرة مجدداً في عام 2023، وذلك بفضل رؤيتنا الهادفة والتزامنا الراسخ بالنمو المطرد، واستراتيجيتنا القائمة على دعم وتعزيز أداء علاماتنا التجارية الرائدة، واستكشاف أفضل السبل المبتكرة للارتقاء بأعمالنا."

وتعليقاً على خطط الشركة للسنة المالية الجديدة، أضاف فلال أمين: "سنعمل في السنة المالية الجديدة على استثمار نجاحاتنا والبناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع التركيز على مواصلة تحقيق النمو وتعزيز المرونة والابتكار. وسنمضي قدماً في نهجنا الرامي إلى تعزيز عمليات الاستحواذ ذات الجدوى الاقتصادية العالية ورفع كفاءة سلسلة التوريد والتركيز على التسويق الهادف، لتحقيق المزيد من النمو المستدام والربحية في المستقبل."

ويجسد ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 32% بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيلها 7.1 مليار درهم، الأداء المالي القوي لشركة غذاء وأهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، والذي يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني. وتسعى المجموعة، من خلال نهجها الاستباقي، لتوسيع منصتها متعددة القطاعات، مع التركيز على تنويع الأصول وتنفيذ عمليات استحواذ مجدية للتوسع بحجم الأعمال ونطاقها. وتتطلع المجموعة إلى مواصلة تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل برفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والسعي لتحقيق ربحية متسارعة من خلال النمو العضوي، والاستفادة من التعاون التشغيلي، والدمج السلس لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

عن شركة غذاء القابضة

غذاء القابضة هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). ظهرت " غذاء " كشركة استثمارية قابضة. مع محفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك الذي يتكون من: مزارع العين، أبيكس للاستثمار ش.م.ع (ADX:APEX)، العجبان للدواجن، شركة ألاينس للأغذية، زي ستورز إنترناشيونال، أجرينف (الهاشمية)، رويال هورايزون القابضة، أبوظبي. شركة الزيوت النباتية، ميراك، مجموعة إن آر تي سي، إنفيكتوس للاستثمارات (ADX: INVICTUS)، أنينا كوليناري والجراف للأسماك. تعمل الجموعة بشكل جماعي في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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