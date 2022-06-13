· ميرا العقارية تحقق إجمالي مبيعات بقيمة 270 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022

· يعزز حجم المبيعات مكانة ميرا العقارية كواحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة إعمار العقارية بمنح ميرا للوساطة العقارية جائزة "الوكالة العقارية الأولى" 2022 عام من الأول للربع دبي في. حققت ميرا شركة للوساطة درهم مليون 370 بقيمة مبيعات العقارية (100دولار مليون) لشركة إعمار وحدها، وحوالي درهم مليار (270 دولار مليون) إجمالي مبيعاتعام من الأول الربع خلال 2022، مما يعزز مكانتها دبي في العقارية الوساطة شركات أكبر من كواحدة.

دولار مليون 610) إماراتي درهم مليار 2.24 بلغت قياسية أرباحًا العقارية إعمار شركة حققت ٪،17 بنسبة مبيعاتها ارتفاع مع( 2022 عام من الأول الربع في ، إذ تعد ميرا للوساطة في العقارية الوكالات بين الرئيسي المساهم العقارية دبي.

على وتعليقًا هذا الإنجاز، قالت تمارا غتيجيفا، المدير التنفيذي والشريك في شركة ميرا للوساطة العقارية: "يشرفنا الحصول جائزة على "الوكالة الأولى العقارية" إعمار شركة من. ويعد هذا الإنجاز خير السريع ونمونا لفريقنا المطلقة المثابرة على دليل المطورين مع جنب إلى جنبًا العقاريين دبي في الرئيسيين."

على مدى السنوات السبع الماضية، حافظت تمارا على مكانتها بين أفضل الوسطاء العقاريين أداءً في دبي. ولطالما كانت في مقدمة السوق العقاري منذ أن بدأت مسيرتها المهنية كمستشار عقاري عن عمر 22 عامًا. خلال السنوات الأربع الأولى من عملها كمستشار عقاري، حققت تمارا بمفردها مبيعات تزيد قيمتها عن مليار درهم.

ميرا للوساطة العقارية هي شركة استشارات عقارية سكنية ومقرها دبي. توسعت الشركة بسرعة إلى مجالات أخرى مثل الضيافة وإدارة الممتلكات من خلال شركة ميرا لمنازل العطلات وشركة ميرا للفنادق.

في غضون عام منذ إنشائها، حصلت شركة ميرا للوساطة العقارية على جائزة أفضل وكيل عقاري من إعمار، من بين عدة جوائز أخرى من كبار المطورين مثل نخيل وشوبا. بعد مرور عامين على تأسيسها، نمت شركة ميرا لتصبح واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي.

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حول شركة ميرا للوساطة العقارية

ميرا للوساطة العقارية هي شركة استشارات عقارية سكنية ومقرها دبي. بقيادة رائدة الأعمال الشابة تمارا غتيجيفا، توسعت الشركة بسرعة إلى مجالات أخرى مثل الضيافة وإدارة الممتلكات من خلال شركة ميرا لمنازل العطلات وشركة ميرا للفنادق.

في غضون عام منذ إنشائها، حصلت شركة ميرا على جائزة أفضل وكيل عقاري من إعمار، من بين عدة جوائز أخرى من كبار المطورين مثل دبي العقارية وديار. بعد مرور عامين على تأسيسها، نمت شركة ميرا لتصبح واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي.

في عام 2022، تجاوزت مبيعات شركة ميرا للوساطة العقارية 2.5 مليار درهم، مستفيدةً من تدفق المستثمرين من رابطة الدول المستقلة (CIS) إلى دبي.

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