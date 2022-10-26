دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي (“CBI” أو "البنك") عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2022.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:

· تحقيق 100 مليون درهم إماراتي صافي أرباح للفترة المنتهية في سبتمبر 2022 بالمقارنة مع 45 مليون درهم صافي خسائر لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بارتفاع قدره 322%.

· ارتفاع القروض والسلفيات من 10.6 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 إلى 13 مليار درهم إماراتي حتى الـ 30 من سبتمبر 2022، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23٪، مصحوباً بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 19٪.

· ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 32٪ من 34 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 45 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من عام 2022.

· ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 25٪ من 73 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 91 مليون درهم للربع الثالث 2022.

· ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20٪ من 158 مليون درهم في الربع الثاني إلى 189 مليون درهم للربع الثالث من عام 2022.

وتعليقاً على أداء البنك خلال الربع الثالث من هذا العام، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "لا تزال مساندة عملائنا وتقديم الدعم لأعمالهم وتطلعاتهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم هي محور أعمالنا الرئيسي، وذلك بالرغم من التحديات التي نلاحظها في الاقتصاد العالمي ككل. ولقد استمر البنك التجاري الدولي بالتركيز على أن دوره الريادي في الابتكار من خلال عدد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية، وتعزيز استراتيجيته المبنية على التركيز على عملائنا. واستطعنا خلال الربع الثالث لهذا العام تحقيق أرباحاً صافية قدرها 45 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل النمو الاستراتيجي لمحفظة القروض

لدينا. سنواصل تنمية أعمالنا وتزويد عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية، والتركيز المستمر على الابتكار والعملاء."

#بياناتشركات

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نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

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البنك التجاري الدولي:

توفيق عثمانToufik.Osman@cbi.ae