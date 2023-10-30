حققت الصكوك الوطنية نمواً سنوياً بمعدل 12% خلال الخمس سنوات الماضية.

دبي - الإمارات العربية المتحدة: حققت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً بنسبة 100% في عدد المدخرين الجدد خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث رحبت بأكثر من 40 ألف عميل جديد.

ويأتي هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي للادخار. وبهذه المناسبة، كشفت الصكوك الوطنية عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل يبلغ 12% خلال الخمس سنوات الماضية، مما يؤكد زيادة ثقة العملاء في الشركة ومنتجاتها. وتتماشى هذه النتائج مع مخرجات "مؤشر الصكوك الوطنية للادخار" حيث أظهر الاستبيان أن 68% من الذين لم يدخروا بعد يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد.

وأضافت الصكوك الوطنية أن الرفاهية المالية لعملائها واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة أو من أجل تعليم أبنائهم.

وتساهم الصكوك الوطنية في دعم نمو الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع مثل: برنامج "تجوري الإماراتيات" المصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، بالإضافة إلى برامج تساهم في توفير ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات على صعيد الخطط التقاعدية، ومنها "Global Savings Club"، و"خطة التقاعد الذهبية" للشركات، وخطة "الراتب الإضافي" للأفراد. كما أطلقت مؤخراً "خطة المليون" التي تهدف نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتلتزم الصكوك الوطنية بطرح برامج مبتكرة وحلول رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

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نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة. www.nationalbonds.ae