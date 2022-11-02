(أبوظبي) – أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط الشركات التي تعمل في قطاع إدارة الأصول البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، اليوم أنها باعت كامل حصتها في شركة "شيف ميدل إيست" ("Chef ME")، الشركة الرائدة في توزيع المأكولات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في صفقة تخارج قدرت قيمتها بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك إلى شركة "ذا شيف ويرهاوس" ("TCW") المدرجة في بورصة نازداك والمتخصصة في توزيع المأكولات في عموم أميركا الشمالية. وتعتبر صفقة بيع 100% من أسهم "جلف كابيتال" إلى شركة "شيف ميدل إيست" من بين صفقات البيع الاستراتيجية القليلة الناجحة التي تتم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة مع شركة أميركية عملاقة مدرجة في بورصة نازداك.

نجحت شركة "شيف ميدل إيست" في فترة تملك "جلف كابيتال" لها بتنمية إيراداتها بنسبة تجاوزت 150% وتنمية مدخولها التشغيلي بمعدل 91%. ولتحقيق هذه النتائج القوية، وسعت "شيف ميدل إيست" نشاطاتها على الصعيد الإقليمي كما عززت مجموعة منتجاتها بإضافة 2000 صنف و2500 متعامل في حين حرصت على الحفاظ على مستويات عالية من الجودة والخدمة والمهارة، وهي كلها مميزات يثمنها موردو وعملاء الشركة. وهذا النمو المذهل يعتبر برهاناً قوياً على قدرات تحسين المهارات التشغيلية التي تتمتع بها "جلف كابيتال" إلى جانب النخبة الممتازة من شركاء التشغيل والاستشاريين المتمرسين في الشركة.

علق الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "لقد كان هدفنا الاستثماري في ’شيف ميدل إيست‘ هو الاستفادة من النمو السريع في قطاعي الضيافة وتوريد المأكولات الاستراتيجيين في المنطقة. وبالتعاون مع شركائنا في مجال التشغيل وتحسين الأداء ومع مجلس الادارة والفريق الإداري في ’شيف ميدل إيست‘، وضعنا خطة نمو طموحة جداً نفذناها على أكمل وجه. إننا فخورون جداً بالنمو

الذي حققته ’شيف ميدل إيست‘ خلال فترة تملك ’جلف كابيتال‘ للشركة وبالمزاد العالمي الناجح جداً الذي نظمناه لبيعها. تعتبر صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ’شيف ميدل إيست‘ من أجل النمو، والتركيز بقدر كبير على تحسين قدرات التشغيل وتنمية الأرباح واتباعها بصفقة بيع استراتيجية عالمية، صيغة ممتازة للعمل وتشكل مثالاً جيداً للصفقات المستقبلية في قطاع الملكية الخاصة في منطقتنا."

وصرح حازم أبو خلف، المدير العام في "جلف كابيتال": "إن الاستثمار في ’شيف ميدل إيست‘ هو مثال ممتاز على استراتيجية ’جلف كابيتال‘ لتنفيذ صفقات استحواذ بحصص مسيطرة وتوسعة الشركات للدخول إلى مناطق جديدة وتوسعة المنتجات التي تقدمها تلك الشركات وتنمية الأرباح التشغيلية من خلال إجراء تحسينات على عمليات التشغيل. إننا سعداء جداً بمواصلة سجلنا الناجح في بيع الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية إلى مشترين استراتيجيين عالميين بعد تنظيم عملية بيع تنافسية جذبت العديد من المزايدين الاستراتيجيين من المنطقة ومن حول العالم. إننا مسرورون بإغلاق صفقة بيع ’شيف ميدل إيست‘ بنجاح ونود أن نشكر إدارة الشركتين على جهودهما في إتمام هذه الصفقة. ونعتقد أن شركة "ذا شيف ويرهاوس" في موقع ممتاز يؤهلها لتنفيذ المرحلة التالية من نمو ’شيف ميدل إيست‘."

علق كريستوفر باباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا شيف ويرهاوس" قائلا: "هذه أخبار مثيرة لـ ’ذا شيف ويرهاوس‘ ولشركائنا وموظفينا وزملائنا الجدد الذين انضموا إلينا من ’شيف ميدل إيست‘. نشكر شركة شركة ’جلف كابيتال‘ على ثقتها بنا لمواصلة العمل على نمو ’شيف ميدل إيست‘ لتستمر في ريادتها في مجال الخدمات الغذائية."

قامت كل من شركة "دي نوفو بارتنرز" و"إيفرشدس سذرلاند" بتقديم الإستشارات إلى "جلف كابيتال" لإتمام هذه الصفقة في حين قدمت "بي دبليو سي" وشركة "شيرمان وستيرلنغ" بتقديم الإستشارات إلى "ذا شيف ويرهاوس".

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من ستة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية والأسيوية في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والأسيوية حيث أغلقت

الشركة منذ تأسيسها 37 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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