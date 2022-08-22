● تتضمن الجولة الأخيرة مشاركة من شركة كوتو وشروق بارتنرز وإنديفور كاتاليست واستثمار من شركة "شيك أوت.كوم" والتي قادت الجولة التمويلية الماضية (من السلسلة "أ")

● يزيد عدد شركاء تمارا عن 4,000 متجر، من بينهم علامات تجارية عالمية وإقليمية رائدة مثل إيكيا وشي إن وأديداس ونمشي وجرير بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية

● ستستخدم تمارا التمويل لتحسين تجربة العملاء وشركائها من المتاجر والابتكار في مجالي المدفوعات والتسوّق

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت تمارا، شركة التقنية المالية السعودية الرائدة في مجال تقنيات الدفع والتي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط، عن إغلاق جولة تمويلية من السلسلة "ب" بقيمة 100 مليون دولار بقيادة شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشارك في الجولة شركة كوتو وشروق بارتنرز وإنديفور كاتاليست كمستثمرين جدد بجانب مشاركة المستثمر الحالي شركة "شيك أوت.كوم".

وشهدت شركة "تمارا" نمواً استثنائياً، حيث تمكنت في فترة وجيزة من جذب أكثر من 3 مليون عميل وأكثر من 4,000 تاجر وزادت من إيراداتها بواقع 10 أضعاف خلال عام. وستستخدم الشركة هذا التمويل لابتكار منتجات جديدة في مجالي المدفوعات والتسوّق بالإضافة للتوسع إلى أسواق جديدة.

وتعليقاً على ذلك، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا عبدالمجيد الصيخان: "تتمثل مهمتنا في تمارا في تقديم تجربة فريدة لعملائنا من خلال حلول دفع شفافة وسلسة وشاملة. أثبتت تمارا خلال فترة وجيزة أنها الشريك المحلي الموثوق والمستدام للشركات الإقليمية والعالمية التي تتطلع للتوسع في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف عبد المجيد: "تعمل تمارا كوسيلة تسويق لمساعدة شركائنا من المتاجر على استقطاب عملاء جدد وزيادة مبيعات متاجرهم الإلكترونية ومبيعات متاجر التجزئة. وبعد إبرام اتفاقيات الشراكة معنا، لاحظ شركاؤنا أثراً كبيراً في نمو متوسط قيمة الطلب وذلك بنسبة 40%، وانخفاض بنسبة 20% في حصة مبيعات الدفع عند الاستلام، وزيادة 15% في معدل تحويل زوار الموقع الإلكتروني إلى عملاء، كما تم تحقيق انخفاض كبير في معدلات إرجاع الطلبات".

ومن جانبه، صرح متحدث رسمي من سنابل للاستثمار: "إن النمو الاستثنائي لتمارا مع الحفاظ على وضع مالي جيد يعطي ثقة كبيرة لفريق تمارا. نحن في سنابل ندعم صنّاع التغيير في جميع القطاعات، ووجدنا في تمارا فريقاً يتمتع بالصفات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في قطاعات كبرى مثل الخدمات المالية والتسوّق في المنطقة وخارجها".

وبهذا الصدد، علّق ريمو جيوفاني أبونداندولو، نائب الرئيس للشرق الأوسط في شركة "شيك أوت.كوم": "برزت تمارا كطريقة دفع مفضلة لملايين المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة. وبصفتنا مزود رائد للمدفوعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن استثمارنا فيها يعكس ثقتنا الكبيرة بالفريق الاستثنائي في الشركة والتزامنا بدعم النمو الرقمي في المنطقة، وستقوم شركة "شيك أوت.كوم" بربط شركائها من المتاجر مع تمارا بشكل مباشر لتحقيق نمو مضاعف في أحد الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لشركة كوتو ،وهي أيضاً مستثمر في شركة "شيك أوت.كوم": "نثق في إمكانية شركة تمارا على تنويع منتجاتها وقدرتها على الابتكار في مجال التقنية المالية بشكل فريد في المنطقة، كما نتطلع إلى متابعة نمو الشركة وتوسعها في حلول المدفوعات".

أُطلقت شركة تمارا في أواخر سبتمبر 2020 من قبل رواد الأعمال السعوديين عبد المجيد الصيخان وتركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين، وتمثل جيلاً جديداً من خدمات المدفوعات في المنطقة. وتُعد تمارا أول شركة تقنية مالية ناشئة في مجال "اشتر الآن وادفع لاحقاً" يتم قبولها في البيئة التجريبية للبنك المركزي السعودي (ساما).

وأغلقت تمارا بعد 5 أشهر من إطلاقها جولة استثمارية "بذرية" بلغت 6 مليون دولار في يناير 2021، تلتها 110 مليون دولار في الجولة التمويلية من السلسلة "أ" بقيادة شركة "شيك أوت.كوم" في أبريل 2021 - وهو أكبر تمويل تم تسجيله على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعل إجمالي التمويل حتى الآن يصل إلى 216 مليون دولار. وتجاوز عدد عملاء تمارا 3 مليون عميل وأكثر من 4,000 تاجر، من بينهم علامات تجارية عالمية وإقليمية رائدة مثل إيكيا وشي إن وأديداس ونمشي وجرير بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وفقًا لدراسة أجرتها "شيك أوت.كوم"، فإن أكثر من 50% من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستخدمون خدمات الشراء والدفع لاحقاً في عام 2022 - مما يضع منطقة الشرق الأوسط في المقدمة كرائدة للتحول الرقمي، وبيّن الاستطلاع أنه من ضمن المستخدمين الحاليين لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، 31% من سكان الإمارات العربية المتحدة يخططون لاستخدام حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأشهر الـ 12 المقبلة. تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 27% والكويت بنسبة 26% والبحرين بنسبة 18%.

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للتواصل

سارقون باوا، تمارا

sargun@tamara.co

عباس الوزير، سنابل للاستثمار

a.alwazir@sanabil.com