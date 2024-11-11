مشروع "ازدهار بارك" بتكلفة إنشائية تتجاوز 1.1 مليار ريال على طريق الأمير تركي الأول يبدأ أعمال الحفر بعد اكتمال مرحلة التصميم لدعم نمو الأعمال في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ازدهار للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "ازدهار بارك"، مجمع المكاتب الأيقوني الذي يقع على طريق الأمير تركي الأول في حي جامعة الملك سعود. بتكلفة إنشائية تتجاوز 1.1 مليار ريال سعودي، يهدف المشروع إلى إعادة تشكيل المشهد التجاري في العاصمة الرياض، عبر توفير مساحات مكتبية عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد الناتج عن النمو المتسارع لقطاع الأعمال في المدينة.

وبعد اكتمال مرحلة التصميم، انطلقت أعمال الحفر في المشروع، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطويره. سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع في معرض 'سيتي سكيب جلوبال' بالرياض، حيث سيتمكن الزوار من استكشاف المشروع.

مع صعود الرياض كمركز رئيسي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، تشهد المدينة ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة. ويهدف "ازدهار بارك" إلى تلبية هذا الطلب بتوفيره أكثر من 100,000 متر مربع من المساحات المكتبية القابلة للتأجير عبر 23 مبنى عصرياً تحيط بها 70,000 متر مربع من الحدائق الجميلة. ومع برنامج المقر الإقليمي الذي يهدف لاجتذاب الشركات العالمية إلى الرياض، يلبي "ازدهار بارك" الحاجة الملحة إلى المساحات المكتبية في سوق واعدة تشهد تدفقاً سريعاً للأعمال والمستثمرين وارتفاعاً في أسعار الإيجارات بسبب محدودية المساحات المتاحة. كما يوفر المشروع مجموعة متنوعة من تصاميم المكاتب المميزة القابلة للتخصيص، بما فيها المباني المنفردة، والطوابق الكاملة، ومجموعات المباني المتعددة، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستأجرين من الشركات.

يحظى "ازدهار بارك" بموقع استراتيجي في قلب الرياض إلى جوار العديد من الوجهات الرئيسية مثل مجمع "يو ووك" ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وبذلك يسهل الوصول إليه عبر الطرقات وخطوط المترو الرئيسية في المدينة. ومن المتوقع للمشروع أن يصبح مركزاً تجارياً رائداً يستقطب الشركات المحلية والدولية التي تسعى لاستئجار مقرات عمل قريبة من المراكز الحكومية والتجارية في الرياض.

وتعليقاً على أهمية المشروع، قال السيد عبد المحسن بن فواز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري: "يؤكد إطلاق ’ازدهار بارك‘ في هذا الموقع المميز على التزامنا بتوفير بيئات تجارية عالمية المستوى تعزز مكانة الرياض كمركز عالمي للأعمال. ونحن واثقون بأن هذا المشروع سيلبي الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة ويوفر للشركات بيئة حيوية تعزز الإنتاجية والتعاون وجودة الحياة بشكل عام. وعدا عن أهميته الاستراتيجية لنمو الأعمال، يلعب المشروع كذلك دوراً محورياً في استقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين إلى المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى رؤية تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي والمشهد التجاري في الرياض".

يجمع تصميم "ازدهار بارك" بين الأساليب المعمارية النجدية والسلمانية التقليدية مع العناصر الحديثة، ويوفر للمستأجرين والزوار بيئة ملهمة مع تراسات على السطح، وحدائق معلقة، وردهات فسيحة، ووسائل راحة عالية التقنية. ويضم المشروع مرافق متعددة، بما في ذلك المطاعم العالمية، ومراكز اللياقة البدنية، والمساحات الخضراء، والممرات المظللة، لتوفير تجربة عمل متكاملة.

باعتباره مشروعًا صديقًا للبيئة، يعتمد "ازدهار بارك" أنظمة موفرة للطاقة، وألواح شمسية، ومواد محلية لضمان تقليل الأثر البيئي، ما يجعله أحد المشاريع المكتبية الأكثر استدامة في الرياض. ويوفر المشروع أكثر من 3000 موقف للسيارات تحت الأرض، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، ومسارات للدراجات، مع التركيز على سهولة التنقل والاتصال وتقليل التأثير البيئي.

يهدف "ازدهار بارك" إلى إعادة تعريف قطاع المكاتب في الرياض من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين العمل وجودة الحياة، لتلبية احتياجات الجيل القادم من الشركات المحلية والدولية.

نبذة عن ازدهار للتطوير العقاري:

ازدهار للتطوير العقاري، وهي جزء من مجموعة فواز الحكير ، تعمل على إعادة تشكيل المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية، ملتزمة بتحسين جودة الحياة في المدن. تركز الشركة على تطوير مشاريع عالية الجودة ومتميزة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير مساحات مكتبية وتجارية وسكنية في المدن الرئيسية. تهدف ازدهار إلى تحقيق مساحة تأجيرية تتجاوز مليون متر مربع وتسليم 10,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع التركيز على النمو المستدام، والابتكار في التصميم، والتفوق في جميع مراحل التطوير.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Ezdihar.com.

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