الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة المكافأة النقدية. ويمكن للعملاء تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى المصرف للحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 100,000 ريال قطري.

تنطلق هذه الحملة ابتداءً من شهر رمضان وتستمر لمدة شهرين حتى 11 مايو 2024، وتمثل فرصة فريدة للعملاء الذين لديهم التزامات في بنوك أخرى لتحويلها الى المصرف والحصول على مكافآت نقدية مضمونة تصل إلى 100,000 ريال قطري.

كما يمثل هذا العرض الجديد فرصة للعملاء لتنظيم التزاماتهم من خلال الجمع بين التمويلات المستحقة المتعددة في تمويل واحد وبالتالي تقليل قيمة الدفعات الشهرية. وإلى جانب الحوافز المالية، سيتمتع العملاء بمجموعة من الامتيازات الإضافية المصممة لتعزيز تجربتهم المصرفية، بما في ذلك الحصول على بطاقة ائتمان مجانية خلال السنة الأولى. وعلاوة على ذلك، سيحصلون على اشتراك مجاني في MyBook، والذي يقدم مجموعة من العروض والخصومات الحصرية عبر مجموعة مختلفة من المحلات التجارية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بفترة سماح من الأقساط، على ألّا تقل فترة التمويل عن 4 سنوات.

خلال السنوات الماضية، عمل المصرف بشكل متواصل لتوفير خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يوفر خدمات رقمية للعملاء تلبّي احتياجاتهم المصرفية اليومية من خلال تطبيق الجوال الحائز على عديد من الجوائز ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي مكان وفي أي وقت. وتوفر العروض الرقمية التي يقدمها المصرف لعملائه الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إليه فرصة فتح حساب جديد عبر تطبيق جوال المصرف. كما يوفر التطبيق ميزات مبتكرة ليقدم تجربة مصرفية سلسة حيث يتيح للعملاء الحصول على تمويل فوري وبطاقات ائتمان فورية وطلب تأجيل التمويل، ضمن 250 ميزة وخدمة أخرى.

إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية، يقدم المصرف منتجاته وخدماته من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر، مع فروع رئيسية تضم مراكز مميزة مع مديري علاقات متخصصين، تركز على خدمة شرائح محددة من العملاء: الخدمات المصرفية الخاصة، خدمات التميّز، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالسيدات فقط.

وترتكز استراتيجية المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء وتفاعل قوي مع المجتمع المحلي. وتتماشى هذه الاستراتيجية بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بدعم تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص متنوع ومستدام وتحسين الرفاهية المالية لجميع عملائه.

وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا أن نعلن عن حملة المكافأة النقدية والتي تمثل خطوة كبيرة في مهمتنا المتمثلة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا. وتقدم هذه المبادرة فرصة للحصول على مكافآت نقدية كبيرة ومزايا حصرية رائعة، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتحويل الالتزامات المالية لعملائنا إلى مكافآت. ندعو عملائنا الحاليين إلى تعزيز علاقتنا للحصول على المزيد من المزايا، كما ندعو العملاء الجدد لفتح حسابهم الأول وتجربة خدمات المصرف المتميزة والتزامه تجاه عملائه".

يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد.

#بياناتشركات

-انتهى-