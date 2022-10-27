الإمارات: أعلنت "كيتش إن" الشركة الرائدة والمبتكرة لتكنولوجيا الطعام، (مقرها الرئيسي في دبي)، أنها بصدد توسيع محفظتها من خلال إطلاق عشر علامات تجارية جديدة، حيث تعمل على قيادة الابتكار والاستدامة من خلال تصنيع طعامها الخاص، وتفتخر الشركة بامتلاكها محفظة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية المفضلة في المنطقة.

وترتبط "كيتش إن" بشراكة مع مجموعة آكور، (ACCOR)، الرائدة في مجال الضيافة وخبراء المطاعم، ومجموعة بلدوزر، إذ يعمل طهاة الشركة المتميزون ومعدو الطعام من مطابخ حديثة، على تقديم الأطعمة المميزة التي تمثّل أكثر من 20 علامة تجارية.

وقال مارتن فينتر، الرئيس التنفيذي للعمليات في "كيتش إن": "يدل توسع محفظتنا الأخير على التنوع المتزايد لأذواق العملاء في جميع أنحاء المنطقة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المأكولات اللذيذة والطازجة والمريحة من جميع أنحاء العالم، وتطمح الشركة إلى تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة دائمة التوسع من الأطباق التقليدية والحديثة بأسعار مناسبة".

ويتم إعداد وتحضير الطعام في "كيتش إن"، من قبل طهاة حائزين على جوائز، باستخدام أفضل المكونات الطازجة من مصادر محلية، حيث توفر الشركة مجموعة كبيرة من المأكولات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، من التوابل الدافئة في الهند إلى الروائح المميزة للمأكولات المخبوزة الطازجة. وتتنوع العلامات التجارية لتشمل: "برغر لود، وحلويات "سويت توث"، والطعام الصحي "غرين بار"، والطعام الهندي “Slice of India”، والطعام اليوناني Greek Street، وغيرها.

تظل المسؤولية البيئية أولوية رئيسية لعمليات "كيتش إن"، حيث تستخدم مواد تغليف مستدامة للحدّ من انبعاثات الكربون. وتقدم "كيتش إن" تجربة طعام وشراب لا مثيل لها، لإرضاء مختلف الأذواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد تم إطلاق المنصة في أبريل 2021،

حيث كانت تعمل من مطبخ واحد في دبي بالتعاون مع أربع علامات تجارية للمطاعم، ومنذ ذلك الحين، نمت "كيتش إن" بنسبة بلغت نحو 1300%، وأصبحت تضمّ اليوم أكثر من 20 علامة تجارية افتراضية مع شبكة مطابخ سريعة التوسّع.

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