دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت مشاركة هواوي في "قمة مدن المستقبل بسرعة 10 جيجابت" التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات وحضرها ما يزيد على 150 مشاركاً من خبراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومحلليه على المستوى الإقليمي والدولي دعوة هواوي مختلف الأطراف المعنية لمضاعفة جهود العمل المشترك على تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة من خلال التركيز على بناء شبكات الجيل الخامس المتقدم المبنية على الألياف الضوئية بالكامل. وأكدت الشركة التزامها بتسخير خبراتها العالمية وإمكانياتها في مجال تطوير تقنية الجيل الخامس للعمل مع شركائها وعملائها على استكشاف سبل تسريع تطوير الشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم (F5G-A) بما يضمن إرساء ممكنات المستقبل الرقمي لمختلف القطاعات والصناعات في دول المنطقة.

وعلى ضوء النمو السريع الذي يشهده قطاع شبكات الألياف الضوئية حول العالم خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيجابت 215 مليون مستخدم، وأطلقت أكثر من 50 شركة اتصالات شبكات الألياف الضوئية ذات النطاق الترددي العريض بسرعة 10 جيجابت، اقترحت هواوي خلال القمة محاور العمل على تسريع بناء شبكات الجيل الخامس المتقدم (F5G-A) القائمة على الألياف الضوئية بالكامل بسرعة 10 جيجابت مع قدرات نقل فائقة، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي الذكي للقطاعات الحيوية وفق أولويات أسواق المنطقة. وتقول الشركة بأنه تم نشر شبكات ضوئية أساسية بسرعة 400 جيجابت على نطاق واسع عبر أكثر من 100 دولة ومنطقة. وباتت شبكات الألياف الضوئية اليوم تلعب دوراً محورياً في حفز نمو الاقتصاد الرقمي من خلال قطاع الاتصالات.

وأكد كيم جين، نائب رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في هواوي في كلمته الرئيسية على أهمية تعزيز إمكانيات تحسين تغطية شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكات الجيجابت ذات النطاق الترددي العريض في المنطقة. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق سياسة "الفايبر للمنازل" في المملكة العربية السعودية بهدف إتاحة الموارد اللازمة لنشر شبكات الألياف الضوئية في المملكة، وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة تغطية المنازل بالألياف الضوئية بوتيرة سريعة لتصل إلى 60% بحلول عام 2022. وفي السياق ذاته، أطلقت البحرين رؤية "مجتمع ما بعد الجيجابت" التي تهدف لتزويد المنازل بسرعات إنترنت تتجــاوز 1 جيجابت، وتزويد المؤسســات التجارية بسرعات تصل إلى 10 جيجابت بحلول عام 2026.

وقال جين "العقد القادم هو عقد الذكاء والتقنيات الذكية، ولا شك أن تسريع بناء شبكات الجيل الخامس المتقدم (F5G-A) القائمة على الألياف الضوئية بالكامل بسرعة 10 جيجابت مع قدرات نقل فائقة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيساهم إلى حد كبير في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وتوفير المزيد من الفرص الجديدة على مستوى نمو الأعمال والارتقاء بالخدمات في هذا العصر الذكي".

وأوضح جين أن النماذج التأسيسية ومحطات العمل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت أكثر نضجاً في عام 2024، ويؤدي الاستخدام الواسع للتطبيقات الذكية إلى نمو هائل في حركة البيانات ويتطلب زمن استجابة سريع عبر الشبكات. كما أن تدريب النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي وتلك الخاصة بالقطاعات يتطلب وجود مراكز بيانات ضخمة للغاية، وهذا يدعم الانتقال من التخزين المركزي للبيانات إلى النشر الموزع ومتعدد الطبقات".

ومن المتوقع أن يتجاوز عرض النطاق الترددي لربط مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط 255 تيرابت بالثانية في غضون ثلاث سنوات. وبالتالي فإن هذه التغييرات في الخدمة تفرض متطلبات أعلى على الشبكات الأساسية وشبكات الوصول لشركات الاتصالات. وتلتزم هواوي بالتعاون مع شركائها في قطاع الاتصالات لمواصلة تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم (F5G-A) القائمة على الألياف الضوئية بالكامل بسرعة 10 جيجابت مع قدرات نقل فائقة. وتعمل الشركة على تسريع بناء البنية التحتية الرقمية لمجتمعات الـ 10 جيجابت في المنطقة بما يضمن اغتنام الفرص الجديدة في عصر التقنيات الذكية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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