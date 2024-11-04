دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "كيرني"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع" ألفا10X"، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز خدماتها وتقديم حلول أكثر ذكاءً وفعالية لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة. وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن "كيرني" من الاستفادة من إمكانيات منصة "نوستراداموس للذكاء الاصطناعي" التابعة لشركة "ألفا10X "، وهي منصة متطورة توفر تحليلات استشرافية وقدرات تعلم متقدمة.

في هذه المناسبة، أكد روب فان ديل، الشريك ورئيس القسم الرقمي وتحليليات البيانات في كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز قدرة كيرني على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائها. وأضاف: "من خلال دمج خبراتنا الاستشارية الإقليمية والعالمية مع التقنيات المتطورة التي توفرها منصة ألفا10X للذكاء الاصطناعي، سنواصل تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائنا في المنطقة وخارجها".

تمكنت شركة ألفا10X من ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، وذلك بفضل منصتها "نوستراداموس" Nostradamus للذكاء الاصطناعي التنبؤي، والتي تتميز بقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة، واستخلاص رؤى مستقبلية دقيقة لدعم عملية صنع القرار. في حين تتميز كيرني بمنهجها الاستشاري الذي يعتمد على تضافر جهود موظفيها، ويركز على التعاون الوثيق مع العملاء لتطوير أداء الأعمال.

بدوره أوضح روبرت ماركوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألفا10X أن منصة نوستراداموس تمتلك قدرة استثنائية على تحليل كميات ضخمة من البيانات المعقدة بسرعة فائقة، مما يولد رؤى عميقة وتوقعات دقيقة للغاية. مؤكدًا على أن الشراكة مع كيرني تمثل إنجازًا مهمًا في تسخير قدرات الشركة التكنولوجية المتطورة لإحداث ثورة في مجال الاستشارات. وأضاف: "نحن متحمسون للعمل جنباً إلى جنب مع كيرني لرفع مستوى الخدمات الاستشارية في المنطقة".

لمحة عن كيرني

تُعد كيرني إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية؛ وتقدم خدماتها الموثوقة لـلعديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية منذ ما يقرب من مئة عام. نثمن في كيرني جهود موظفينا ونعلم بأنهم القوة الحقيقة وراء النجاح الذي وصلنا إليه اليوم؛ مدركين أهمية دورنا في فهم الفارق بين الفكرة الجيدة وتنفيذها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق نتائج تلبي تطلعات عملائنا.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.kearney.com.

لمحة عن ألفا10X

ألفا10X هي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التنبؤي. من خلال منصتنا المتطورة 'نوستراداموس'، نقوم بجمع وتحليل كميات هائلة من البيانات المتنوعة، سواءً كانت منظمة أو غير منظمة، لتوليد رؤى عميقة وتنبؤات دقيقة تساهم في مساعدة المستثمرين والمستشارين وصناع القرار في الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية. يضم فريقنا المتخصص نخبة من الخبراء المتخصصين في العديد من المجالات بما في ذلك، الأعمال والاستثمار والعلوم. نحن نبني جسورًا بين الخبراء والمستثمرين والمفكرين لتطوير حلول مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية الكبرى.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.alpha10x.com.

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