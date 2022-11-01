الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمار 10 ملايين دولار في "صندوق عافية" للملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدار من قبل شركة "TVM Capital Healthcare"، وذلك للاستثمار في الشركات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة "TVM Capital Healthcare"، المتخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية، الدكتور هيلموت شوهسلر بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ مازن الغنيم.

وعقب توقيع الاتفاقية أكد الأستاذ مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن السعودية للاستثمار الجريء حريصة على تنمية بيئة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز فرص نجاحها ونموها بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء: "إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية مع "TVM Capital Healthcare" يأتي ضمن برنامج اﻻستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها واستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، مثل الرعاية الصحية".

فيما قال لرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة "TVM Capital Healthcare" الدكتور هيلموت شوهسلر إن "الهدف الذي نسعى له عبر "صندوق عافية" هو تمويل شركات الرعاية الصحية المبتكرة في المملكة واستقطاب الشركات الأجنبية المميزة إلى المملكة".

وشهد توقيع الاتفاقية من السعودية للاستثمار الجريء الرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للقانونية الأستاذة هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من "TVM Capital Healthcare" الشركاء الإداريون تريستان دي بويسون وأورهان عثمان صوي والشريك التشغيلي الأستاذ عثمان أباحسين.

الجدير بالذكر، أن السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018م، وساهمت في تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء والملكية الخاصة من خلال الاستثمار في 30 صندوقاً استثمارياً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والاستثمار بالمشاركة مع خمس مجموعات مستثمرين ملائكيين ومدراء صناديق الاستثمار، وذلك لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق اســتثمار 1.5$ مليار دولار أمريكي.

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