أبوظبي: أطلقت "إي آند الإمارات" حلاً مبتكراً لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوفر لهم شريحة هاتف متحرك مزودة بـ 10 جيجابايت من البيانات مجاناً يمكن تفعيلها بشكل فوري بمجرد وصولهم إلى الدولة عبر مسح رمز الاستجابة السريع وبتقنية التعرف على الوجه.

ويتيح هذا الحل المبتكر للزوار تفعيل الشريحة الإلكترونية المجانية الخاصة بهم بمجرد عبورهم قسم الجوازات في المطار، حيث يحصلون على اتصال فوري بالإنترنت بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال خطوة التحقق من هويتهم عبر تقنية التعرف على الوجه. وتوفر الشريحة الإلكترونية الجديدة 10 جيجابايت من البيانات مجاناً صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ التفعيل، ما يضمن للزوار إمكانية التواصل مع أحبائهم والوصول إلى الخدمات الأساسية فور وصولهم إلى الدولة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «تمثل شريحة الزوّار المجانية ذاتية التفعيل إنجازاً بارزاً في رحلة التحول الرقمي للشركة. وهي خطوة تؤكد أيضاً التزامنا بالابتكار مع حرصنا على توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا. ومع مواصلة الدولة سعيها لتكون الوجهة الرائدة عالمياً للسياح من مختلف أنحاء العالم، نعتقد أن هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تؤسس لمعايير جديدة في قطاع الاتصالات. ونفخر بأن نكون في "إي آند الإمارات" رواد هذا المجال عبر ما نوفره من حلول رقمية متطورة داعمة للبنية التحتية الرقمية ولقطاع السياحة».

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى سنوات، من ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، حيث استقبلت دبي وحدها العام الفائت ما يزيد عن 17.15 مليون زائر دولي، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ومن المتوقع أن تسهم العروض الحديثة التي توفرها "إي آند الإمارات" في إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل فيها السياح مع الخدمات الرقمية والاتصالات، وبالتالي حصولهم على تجربة رقمية سلسة وفريدة، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز سياحي رائد عالمياً.

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