• الشراكة تهدف إلى الاستفادة من تأجير المساحات الإعلانية الخارجية في أبوظبي لتعزيز ظهور العلامة التجارية لأدنوك في مدينة الظنة

• "فيولا كوميونيكيشنز" تعطي الأولوية للموردين والشركات المحلية بما يدعم مساهمة "أدنوك" في تعزيز المحتوى المحلي في مدينة الظنة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة "فيولا كوميونيكيشنز"، الرائدة في توفير حلول الاتصالات التسويقية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع شركة "أدنوك"، وذلك لتوفير خدمات تأجير المساحات الإعلانية الخارجية في العاصمة أبوظبي ومدينة الظنة بما يسهم في تعزيز ظهور العلامة التجارية لأدنوك في مدينة الظنة.

وكجزء من الشراكة، ستقوم "فيولا كوميونيكيشنز" بتركيب وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية على الأصول التابعة لأدنوك" في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والظنة، بهدف ضمان أقصى قدر من المشاهدة من قبل الجمهور، كما ستعطي الأولوية للموردين والشركات المحلية بما يدعم مساهمة "أدنوك" في تعزيز المحتوى المحلي في مدينة الظنة.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لأدنوك كلاً من سيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في "أدنوك"، وعمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز، بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا في الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال عمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: " في فيولا ، تعمل خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بنا على إنماء أفق رؤيتنا وخططنا المستقبلية، مما دفع بنا إلى التطوير الجوهري في خدماتنا المقدمة في مجال الاتصالات التسويقية، والإعلانات الخارجية"، مؤكداً على "أهمية الشراكة مع أدنوك، ومسلطاً الضوء على أن الاستفادة من الأصول المتنوعة التي تملكها شركة فيولا ستعزز من بيئة الأعمال المحلية، وتوفر مصادر إيرادات مبتكرة، وهو ما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071 في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف عمار شرف: "نحن ملتزمون بزيادة حجم الفرص الواعدة، وإقامة الشراكات التي تعزز من خبراتنا محلياً ودولياً. كما نتطلع إلى إطلاق العديد من المشاريع الرائدة، وزيادة حضورنا الإعلاني الخارجي من خلال شبكتنا الإعلانية الخارجية المبتكرة والحديثة عبر تقديم حلول وسائط رقمية وتقليدية في مواقع رئيسية واستراتيجية، كما نعمل على تقديم حلول تسويقية مخصصة لمتطلبات المناطق المختلفة في أبوظبي".

وتعد شركة "فيولا كوميونيكيشنز"، واحدة من الشركات التابعة لمجموعة "ملتيبلاي" Multiply Group، وقد لعبت فيولا دوراً محورياً في تنفيذ العديد من المشاريع المميزة بالتعاون مع حكومة أبوظبي من خلال محفظتها الواسعة من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وإعلانات الحافلات.

وانطلاقاً من التزام "فيولا كوميونيكيشنز"، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات للتحول الرقمي، أدخلت الشركة شبكة متطورة من الأصول الرقمية بما في ذلك D.Toplight، وD.Totemlights، وD.Hoardings، ولافتات جسر D.Skylight، وشاشات الوسائط D.Taxi-top، ما يشكل أكبر شبكة إعلانية في المنطقة.

#بياناتشركات

-انتهى-