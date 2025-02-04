واصلت مجموعة "المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات" تعزيز موقعها في سوق الدقيق العالمي، حيث حققت نمواً بنسبة 38% في صادراتها خلال عام 2024، لترتفع إلى 40 مليون دولار، مستحوذة على 10% من صادرات الدقيق المصرية، كما حققت معدلات نمو تفوق متوسط الزيادة في الصادرات المصرية من منتجات الدقيق العام الماضي. زيادة الطلب الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي أكد المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة، أن هذا النمو القوي جاء مدعوماً بارتفاع الطلب في السودان، بالإضافة إلى التعاون مع "منظمة الغذاء العالمي" لتوريد الدقيق إلى غزة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز حجم الصادرات. كما شهدت السوق الصومالية نمواً لافتاً في الطلب على منتجات المجموعة، مما دعم الأداء التصديري. دخول أسواق جديدة في 2024 وأشار السباعي إلى أن المجموعة اتجهت لأول مرة إلى تصدير الدقيق إلى أمريكا الجنوبية، إضافة إلى دخولها سوريا، العراق، والإمارات، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع وجهاتها التصديرية. رفع كفاءة الإنتاج والتوسع العالمي وكشف المدير العام أن "المصرية السويسرية" تستغل حالياً 60% من طاقتها الإنتاجية للدقيق، مع خطط مستقبلية لرفع معدلات التشغيل لتلبية الطلب المتزايد. وأضاف أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة، مما يعكس نجاحها في تحقيق انتشار دولي واسع وزيادة حصتها التصديرية. نمو صادرات الدقيق المصرية إلى 464 مليون دولار وفي سياق متصل، أوضح السباعي أن صادرات مصر من الدقيق والجريش حققت نمواً بنسبة 11% خلال 2024، لتصل إلى 464 مليون دولار منها 450 مليون دولار دقيق، مما يعكس ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً، مستحوذة على10% من صادرات مصر من الدقيق. استثمارات جديدة وتحسين الجودة وأكد أن المجموعة مستمرة في ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطحن والتعبئة لرفع جودة الإنتاج، تماشياً مع أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة. خطط مستقبلية للتوسع والنمو واختتم السباعي تصريحاته بالتأكيد على أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تحسين الجودة وتعزيز تنافسية منتجاتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العائدات التصديرية للقطاع.

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