عقدت شركة "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، اجتماع جمعيتها العمومية العادية في مقرها بمنطقة السيف، حيث ناقش وأقرّ المساهمون البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وصادق المساهمون على محضر الاجتماع العمومي السابق المنعقد في 26 مارس 2024، كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أشاد المساهمون بالأداء المالي والإداري للشركة، وصادقوا على التقرير.

واستمع الحضور إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية ذاتها، بالإضافة إلى مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

ووافق مساهمو "بنفت" على توصية تخصيص مبلغ 172,500 دينارًا بحرينيًا كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، بعد موافقة الجهات المختصة.

كما تمت الموافقة على تمديد فترة عضوية مجلس الإدارة الحالي المكون من عشرة أعضاء ومراقب واحد من مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في سبتمبر 2025، وذلك حسب موافقة مصرف البحرين المركزي.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس وصادقوا على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024، حيث أكدوا امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وجرت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة EY كمراجع حسابات خارجي للشركة والشركات التابعة لها، شركة سناد وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية للعام 2025، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. كما ناقش الاجتماع ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وقال السيد محمد البستكي رئيس مجلس إدارة شركة "بنفت": "نحن سعداء بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام 2024، حيث شكّل العام الماضي محطة ناجحة في مسيرة الأداء المؤسسي، فقد أثمر عن نتائج قوية ومؤشرات نمو تعكس فعالية استراتيجيات العمل وكفاءة التنفيذ، فقد بلغ معدل النمو 19%، في حين وصلت الإيرادات إلى 17 مليون دينار بحريني (ما يعادل 45.3 مليون دولار أمريكي)، وحققنا صافي أرباح بقيمة 2 مليون دينار بحريني (5.3 مليون دولار أمريكي)."

وأضاف: "لقد وافق مجلس الإدارة على خطة استراتيجية جديدة على مدى ثلاث سنوات والمتوقع أن تبدأ في 2025، وسوف نواصل من خلالها التوسع إلى الأسواق العالمية، مع بذل قصارى جهدنا للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية لدخول مناطق جديدة، كما سيتم مراجعة عملياتنا الداخلية، وتعزيز الإيرادات، ودعم الاستدامة على المدى الطويل، والتركيز على الرقمنة والابتكار وغيرها من المحاور الأخرى التي سيتم بحثها ضمن خطتنا الاستراتيجية".

وأعرب البستكي عن خالص الشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي لدعمهم لشركة "بنفت"، ولقاء جهودهم الدؤوبة في خلق بيئة تنظيمية راسخة لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، الأمر الذي يعزز بدوره مكانة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، كما توجه بالشكر إلى جميع البنوك وزبائن الشركة على ثقتهم، وإلى المساهمين على تشجيعهم المستمر، معربًا عن ثقته بأن النجاحات التي حققتها "بنفت" في عام 2024 سوف تمهد الطريق نحو عام آخر أكثر تميزًا وازدهارًا.

من جانبه، قال السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت": "كان 2024 عامًا آخر هامًا لشركة "بنفت"، حيث نجحت الشركة في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية عبر مختلف قطاعات السوق، فضلاً عن الاستثمار في النمو على المدى الطويل لقطاع الخدمات المالية والمدفوعات، وقد واصلنا خلال العام التركيز على تحقيق نتائج إيجابية لمساهمينا وشركائنا وزبائننا، وضمان مواصلة التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي في البحرين من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة".

وأضاف: "لقد نجحت "بنفت" في بناء شبكة قوية وراسخة للمدفوعات، تربط الأفراد والشركات في جميع أنحاء البحرين، مما ساهم في تسريع خطى تطبيق التكنولوجيا الجديدة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز مكانة البحرين المتنامية كمركز رائد لتطوير التكنولوجيا المالية، وإن هذه الإنجازات التي حققناها العام الماضي هي نتاج رؤية طموحة طويلة المدى في بناء منظومة قوية للدفع الإلكتروني، قادرة على المساهمة المباشرة في خلق بنية تحتية موثوقة لدعم الاقتصاد الرقمي. ومن بين التطورات البارزة التي حققتها الشركة خلال عام 2024 هي المصادقة المركزية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة عبر تطبيق بنفت بي"

وتوجه الجناحي بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر، كما أعرب عن تقديره وامتنانه إلى موظفي "بنفت" على إخلاصهم وإلتزامهم وتفانيهم في العمل، وإلى جميع المساهمين والأطراف ذات الصلة ومصرف البحرين المركزي والبنوك الأعضاء على مساندتهم ودعمهم المتواصل.

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