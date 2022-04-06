السويدي: أبدينا تأييدنا المطلق ودعمنا لاستراتيجية الاستدامة التي تتبعها الشركة ولإصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2021.

صرخوه: تمكنا خلال العام من استقطاب أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وتوزيع حوالي 235 مليون دولار أمريكي للعملاء

الكويت: عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الكترونياً والتي وافقت على جميع البنود التي جاءت في جدول الأعمال.

فقد وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المائة (10 فلوس للسهم الواحد) أي ما يعادل 3.4 مليون دينار كويتي والذي يمثل 33% من الأرباح المحققة.

وعقدت الجمعية العامة الكترونياً برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، انتصار عبدالرحيم السويدي، التي تلت تقرير مجلس الإدارة والذي تطرق إلى أداء العام 2021. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 10.3 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 30.14 فلس) خلال العام 2021 مقابل خسائر بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي في العام 2020 (خسارة السهم 7.85 فلس).

قالت السويدي، "بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 30.1 مليون دينار كويتي (2020: 15.1 مليون دينار كويتي) فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 20.2 مليون دينار كويتي (2020: 15.0 مليون دينار كويتي). وتمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات ثلثي مبلغ الإيرادات المحقق. وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 60.4 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2021 (2020: 50.0 مليون دينار كويتي) وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى "BBB" وتصنيف قصير الاجل عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس".

وأضافت، "أبدينا تأييدنا المطلق ودعمنا لاستراتيجية الاستدامة التي تتبعها الشركة ولإصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2021. سيعتبر هذا التقرير بمثابة الأساس الذي سننطلق منه نحو تطوير استراتيجية نمو أكثر استدامة، والتعامل بفعالية أكبر مع التغيرات والتحديات وكذلك الاستفادة من الفرص التي تعزز من استمرارية الشركة وتقوي من مكانتنا التنافسية محلياً ودولياً."

بدوره عرض فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي، شرحاً مفصلاً عن الأداء التشغيلي للعام 2021 والذي شهد العديد من الإنجازات في شتى المجالات. فقد عمل مديرو الثروات بشكل وثيق مع مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من خبراتهم المتنوعة لتزويد العملاء بحلول ونصائح متخصصة. وقد أدى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين وزيادة حجم الاستثمارات في منتجات جديدة وقائمة.

وقال صرخوه، "تمكنا خلال العام من استقطاب أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وتوزيع حوالي 235 مليون دولار أمريكي للعملاء وتحقيق عوائد تنافسية على الأصول المدارة ليرتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 12.8% إلى 14.6 مليار دولار أمريكي بنهاية العام".

وخلال العام، واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء أقرانها وتفوقت على مؤشرات القياس الخاصة بكل منها. وعلى خلفية هذا الأداء المميز، احتفظت صناديق كامكو إنفست بمراكزها الريادية في صدارة أفضل صناديق الأسهم الكويتية.

من جهة أخرى، ركز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات المستثمر بها ونجح في تنفيذ أربع صفقات تخارج ناجحة من استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 130 مليون دولار أمريكي وتم توزيع 49.5 مليون دولار أمريكي على العملاء. كما عمل الفريق على العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال لتسويق وحدات صندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر “The JEDI Fund” وطرحه للعملاء المحترفين في دولة الكويت.

كما نجح فريق ادارة الاستثمارات العقارية من شراء ثمان عقارات نيابة عن العملاء عبر شركاتنا التابعة ومن خلال أربع صفقات، بالإضافة إلى عمليتي تخارج ناجحتين. وتضمنت عمليات الشراء والتخارج أصولاً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، في كل من قطاعي العقارات المكتبية والخدمات اللوجستية. وبلغ إجمالي قيمة العقارات المدارة التي تم شراؤها خلال العام 528 مليون دولار أمريكي، ليرتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى 1.36 مليار دولار أمريكي من خلال 22 عقاراً، بمساحة إجمالية تصل إلى 3.35 مليون قدم مربع. وساهمت أنشطة الأعمال خلال العام 2021 في نمو الأصول العقارية المدارة لصالح العملاء بنسبة 15.8%.

أما بالنسبة لإدارة أصول الحالات الخاصة، فقد قدمت خدمات صممت خصيصا للعملاء ممن يبحثون عن تعزيز قيمة استثماراتهم وتحقيق أعلى العوائد لمحفظة تغطي فئات أصول متعددة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونجحت الإدارة في تطبيق استراتيجيات المحافظ وأسفرت عن تحقيق تدفقات نقدية للعملاء فاقت قيمتها مبلغ 800 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها في العام 2013، منها 51.6 مليون دولار أمريكي في العام 2021.

أما الاستثمارات المصرفية، فقد نجح الفريق في انجاز 22 صفقة بقيمة 4.8 مليارات دولار أمريكي وتمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب انشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة. وتضم الصفقات ست صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء، وست عمليات في أسواق رأس مال الأسهم وعشر صفقات في أسواق رأس مال الدين.

فقد أبرم فريق أسواق رأس مال الأسهم ست صفقات بلغت قيمتها 801 مليون دولار أمريكي منها الاكتتاب الخاص لشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والتي انتهي بإدراجها في بورصة الكويت، إلى جانب التخارج بنجاح من حصة مؤثرة في شركة مدرجة في بورصة الكويت والمملوكة لأحد العملاء، والتي تمثل حوالي 26.2% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت. علاوة على ذلك، قام الفريق بتطوير منصة "اكتتب" للاكتتاب في الإصدارات عبر الإنترنت والتي تم استخدامها بنجاح لإجراء أول اكتتاب خاص في الكويت يعتمد كلياً على الاكتتاب عبر الإنترنت.

كما استكمل فريق الاندماج والاستحواذ العديد من الصفقات البارزة خلال العام منها ثلاث صفقات بيع وثلاث صفقات شراء بقيمة إجمالية بلغت 336 مليون دولار أمريكي. فقد قام الفريق بدور مستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 60% في شركة في قطاع الصيدلة في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى صفقتي بيع أخريين في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. كما قام الفريق بإدارة عملية شراء حصة أقلية من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الكويت وبدور مستشار الاستحواذ الحصري لعمليتي استحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن لصالح مجموعة تأمين كويتية.

أما على صعيد أسواق رأس مال الدين، فقد كان عام 2021 عاما قياسيا آخر بتنفيذ عشر صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي منها إدارة تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار أمريكي. تضمنت الإصدارات ست إصدارات دين دولية بالدولار الأمريكي وثلاث إصدارات بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي. ومن الصفقات البارزة خلال عام 2021 كان الدور الريادي في هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار الكويتي وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازاُ في السوق الكويتي.

واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في توسيع قاعدة عملائه في الكويت والأردن من خلال الاستفادة من منصات التداول عبر الإنترنت. وتمكنت الشركة بنجاح من اجتياز اختبارات نظام التداول بصافي الالتزامات (خدمة الـ Netting) والتي أصبحت رافداً جديداً للإيرادات. والشركة في انتظار موافقة الجهات الرقابية على طلب الحصول على ترخيص الوسيط المؤهل.

وواصلت المكاتب الإقليمية ترسيخ تواجدها في الأسواق التي تعمل بها من خلال تعزيز عروضها وزيادة مساهماتها في الأعمال الأساسية للشركة، وبصفة خاصة إدارة الأصول. فقد استمرت كامكو إنفست - السعودية في تقديم أداء مرتفع معدل بالمخاطر لهذا العام لصندوق كامكو للأسهم السعودية. ويعتبر الصندوق ثاني أكبر صندوق تقليدي للأسهم السعودية وأكبر صندوق تديره شركة

استثمار مستقلة غير تابعة لبنك محلي. كما شهدت كامكو إنفست - مركز دبي المالي العالمي عاماً جيداً آخراً من خلال رفع مساهمتها في أنشطة الأعمال الأساسية للمجموعة بشكل كبير، بما في ذلك استقطاب الأموال واكتساب عملاء جدد.

وختم صرخوه، "ظل التحول الرقمي من أبرز ركائز استراتيجيتنا الداخلية والخارجية، فضلاً عن العروض الرئيسية التي نطرحها. وعلى مدار العام، قمنا بتطوير منصة "اكتتب" للاكتتاب في الإصدارات عبر الإنترنت والتي تم استخدامها بنجاح لإجراء أول اكتتاب خاص في الكويت يعتمد حصراً على الاشتراك عبر الإنترنت. كما قمنا بطرح أول مرحلة من تطبيق كامكو انفست، المنصة المبتكرة والديناميكية التي تقدم خدماتها عبر واجهة سهلة الاستخدام تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الاستثمارية الرقمية للمستخدمين المسجلين بالخدمة. وفي ظل ما يتميز به من كم هائل من الخدمات والحلول المصممة خصيصاً بما يتناسب مع متطلبات العملاء، صمم التطبيق لتحقيق دوراً رائداً في مجال تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية الرقمية لعملاء الشركة".

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نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي (كما في 31 ديسمبر2021) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 ديسمبر 2021 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.