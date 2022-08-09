دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "إيفيردوم" (Everdome)، وهي واحدة من تجارب العالم الافتراضي ("ميتافيرس") الفريدة من نوعها والأكثر واقعية على الإطلاق، أن شركة "جي إي إم ديجيتال ليميتد" (المُشار إليها في ما يلي بـ"جي إي إم")، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، تعمل على شراء وتنظيم والاستثمار في رموز الخدمات المدرجة في أكثر من 30 بورصة مركزية وغير مركزية على مستوى العالم، قد وافقت على الالتزام باستثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في الشركة المتخصصة في بناء العوالم الافتراضية أو ما يُعرف بـ"الميتافيرس" (metaverse)، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من خلال اتفاقية اشتراك منظّمة في الرموز.

يتزامن هذا الإعلان مع فترة من النشاط المتزايد لشركة "إيفيردوم" (Everdome)، خاصة فيما يتعلق بطرح منتجاتها والمزاد العلني لبيع قطع من الأراضي في فضاء "الميتافيرس" الافتراضي تنفذها الشركة. ومنذ يونيو 2022، تمّ بيع ما يقرب من 11،700 قطعة أرض (97 في المائة) قائمة في جميع أنحاء فضاء "الميتافيرس" الخاص بشركة "إيفيردوم" (Everdome) خلال عملية بيع بالمزاد العلني استغرقت ثمانية أسابيع. وقد بلغ مجموع قطع الأرض التي تمّ شراؤها أكثر من 18.6 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1،531،000،000 "دولار دوم" ($DOME)، وهي العملة الرقمية الخاصة بشركة "إيفيردوم" (Everdome). وقد بلغ متوسط سعر قطعة الأرض في "إيفيردوم" 130 ألف "دولار دوم" ($DOME).

ستتولى شركة "إيفيردوم" (Everdome) التحكم بتوقيت وعدد عمليات الاقتراض بموجب اتفاقية القرض الرئيسة، ولا يوجد حد أدنى من الالتزام بالقرض. واستناداً إلى تقديرها الخاص، تتمتع "إيفيردوم" (Everdome) بالقدرة على بيع ما يصل إلى 200 في المائة من متوسط الحجم اليومي القابل للبيع من الرموز عبر مجموعة متنوعة من البورصات إلى شركة "جي إي إم ديجيتال".

وبحسب روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إيفيردوم" (Everdome)، سيتم استخدام الاستثمار الذي التزمت به "جي إي إم" لتعزيز عروض "إيفيردوم" (Everdome) وضمان استدامة الأعمال في المستقبل. وقال في معرض تعليقه: "نحن سعداء للغاية لإبرام هذه الشراكة مع ’جي إي إم‘ والحصول على هذا الاستثمار التاريخي معها، ما يؤكد أننا نتقدم على المسار الصحيح، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخطي الحدود الجديدة في عالم ’الميتافيرس‘(metaverse) الافتراضي. تعدّ هذه المرحلة بمثابة الوقت المثالي لكي نعمل على تسريع الجهود من أجل تطوير منتجاتنا، وهذا بالضبط ما سيساعدنا التزام ’جي إي إم‘ بالاستثمار على القيام به. لقد بلغت ’إيفيردوم‘ (Everdome) محطة مثيرة للغاية في مسيرتها، وبالتعاون مع ’جي إي إم‘، سنقوم بالخطوة التالية من أجل نقل منظومة ’الميتافيرس‘ (metaverse) الافتراضية خاصتنا إلى المستوى التالي."

من شأن استثمار شركة "جي إي إم" أن يركز على تنمية فريق العمل والتوسع التكنولوجي في مجال "الميتافيرس"، وسيسهم في تسريع القدرات في مجال الواقع الافتراضي. كما سيتمّ تخصيص الأموال لتعزيز جهود التسويق، وتمكين الشراكات، والاستثمارات التي من شأنها أن تدعم النمو المستدام لشركة "إيفيردوم" (Everdome).

وتخطط "إيفيردوم" (Everdome) لإطلاق عالمها الافتراضي على ثلاث مراحل خلال عام 2022، وستأخذ المستخدمين في رحلة غامرة من منطقة حتا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعدّ منصة لإطلاق الصواريخ الفضائية على نطاق واسع إلى كوكب المريخ. تستخدم منصة "الميتافيرس" (metaverse) الافتراضية المتطورة تقنية المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد ومحرك الألعاب "أونريل أنجين 5" (Unreal Engine 5) من "إيبيك جيمز" (Epic Games) لتوفير رسومات واقعية حديثة من شأنها أن تدفع اللاعبين للتساؤل عن الحدود بين اللعب والواقع.

للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن "إيفيردوم" (Everdome)، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: everdome.io.

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لمحة عن "إيفيردوم" (Everdome):

تهدف "إيفيردوم" (Everdome) إلى ابتكار تجارب العالم الافتراضي ("ميتافيرس") الأكثر واقعية على الإطلاق. تعمل الشركة على جمع العلامات التجارية والمستخدمين من خلال تجارب العالم الرقمي التي تحاكي العالم الواقعي، بهدف ربط العالمين الرقمي والمادي بسلاسة، ما يتيح في نهاية المطاف بناء تجارب الجيل الثالث للويب أو ما يُعرف بـ"الويب 3" (web3) الأعلى الجودة على الإطلاق.

لمحة عن "جي إي إم ديجيتال ليميتد" المحدودة:

تعدّ "جي إي إم ديجيتال ليميتد" شركة استثمار في الأصول الرقمية تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وتعمل على شراء وتنظيم والاستثمار في رموز الخدمات المدرجة في أكثر من 30 بورصة مركزية وغير مركزية على مستوى العالم.

كما تعدّ "جلوبال إميرجينج ماركتس" (جي إي إم") مجموعة استمثار بديلة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي، لها مكاتب في كلّ من باريس ونيويورك وجزر البهاما. تدير "جي إي إم" مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تركز على الأسواق الناشئة، وقد أنجزت أكثر من 530 صفقة في 72 دولة. تتمتع كل أداة استثمارية بدرجة مختلفة من قدرة التحكم التشغيلي، والعائد المعدل حسب المخاطر، وخصائص السيولة. تساهم المجموعة الواسعة من صناديق وأدوات الاستثمار بمنح "جي إي إم" وشركائها بالرؤية في عمليات شراء أصول وعمليات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، والاستثمار في عدد من المشاريع المختارة.

جهات الاتصال:

يوسف باطر

رئيس قسم العلاقات العامة

وكالة "وايت لايبل ستراتيجي"

هاتف: 971559356531+

البريد الالكتروني: Yousef.batter@whitelabelstrategy.io