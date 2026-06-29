أبوظبي: برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أعلنت مبادرة الكفاءات الدولية عن فتح باب التقديم لاستقطاب أكثر من 10 مشاركين من الخرّيجين والخرّيجات الإماراتيين المتميّزين اعتباراً من اليوم الموافق 26 يونيو حتى 15 يوليو 2026، وذلك بدعم من مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وأكاديمية أبوظبي العالمي، وبالشراكة مع عدد من الشركاء المعنيين باستقطاب الكفاءات المحلية مثل مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي.

ويسعى البرنامج التدريبي إلى تمكين الخريجين الإماراتيين من العمل والتعلّم في مكاتب مجموعة البنك الدولي حول العالم لمدة عامين، والانخراط المباشر في التجارب التنموية العالمية واكتساب خبرات مهنية في بيئات عمل دولية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ مشروعات عدة تتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية والزراعة والأمن المائي والاستثمار والاستدامة والاقتصاد والسياسات العامة.

وسيحظى كل مشارك بفرصة العمل إلى جانب خبراء ومتخصصين في التنمية الدولية، وبدعم وتوجيه من مرشد مهني مخصّص لكل مشارك، والمشاركة في مشروعات تنموية قائمة على أرض الواقع، بما يتيح لهم فهماً عملياً لكيفية تصميم وتنفيذ برامج التنمية في مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد استكمال مراحل التقييم والمقابلات، سيتم اختيار أكثر من 10 مشاركين للانضمام إلى الدفعة الأولى من البرنامج، وسيشاركون في برنامج تعريفي لمدة أسبوع خلال شهر سبتمبر القادم، قبل التوجّه إلى مواقع عملهم في مختلف دول العالم، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج، يمكن الاطلاع على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.worldbank.org/ext/en/careers/talent-programs/wbg-explorers

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