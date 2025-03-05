تعلن مجموعة البركة عن حصول أربع من وحداتها المصرفية على أكثر من 10 جوائز في حفل جوائز الأخبار المالية الإسلامية (IFN)، الذي أقيم في دبي مؤخرا. حيث تم تكريم بنك البركة مصر كأفضل بنك إسلامي للتجزئة وأفضل عرض رقمي في مصر، وبنك البركة جنوب أفريقيا كأفضل بنك إسلامي في جنوب أفريقيا وأفضل بنك إسلامي للشركات والتجزئة، وبنك البركة تونس كأفضل بنك إسلامي في تونس وأفضل بنك إسلامي للشركات والتجزئة، بالإضافة إلى كونه الأكثر ابتكارًا وأفضل عرض رقمي. كما حصل البنك الإسلامي الأردني على جوائز كأفضل بنك إسلامي في الأردن وأفضل بنك استثماري والتجزئة، وأيضًا كونه الأكثر ابتكارًا في الأردن.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة البركة بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى عالمي. إن الفوز بهذه الجوائز في عام واحد يعزز مكانة المجموعة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ويشير إلى ثقة العملاء والمساهمين، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال عملية تصويت واسعة النطاق على مستوى القطاع.

وعلق عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الأستاذ حسام بن الحاج عمر قائلا:"يتماشى هذا الإنجاز مع رسالتنا المستمرة في تقديم خدمات مالية أخلاقية تتمحور حول العملاء، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما إننا من خلال وحداتنا المصرفية نواصل التزامنا بتقديم أفضل الابتكارات المصرفية والعروض الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على أعلى معايير الصيرفة الإسلامية. ومع احتفالنا بهذا الإنجاز، نعبر عن خالص امتناننا لوحداتنا المصرفية ولكافة العملاء والموظفين والشركاء، مؤكدين التزامنا بتقديم التميز دائمًا".

تُعد جوائز IFN من بين أبرز الجوائز في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث تحتفي بالمؤسسات التي تقدم أداءً استثنائيًا وتحقق تأثيرًا ملموسًا في أسواقها. ويتم اختيار الفائزين من خلال عملية تصويت على مستوى القطاع، مما يعكس ثقة العملاء وأصحاب المصلحة في البنك.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

#بياناتشركات