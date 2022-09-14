· ائتلاف يمنح الشركة تمويل من فئة أ (Series A) بعد حصولها على تمويل أولي في عام 2019 وآخر في عام 2020

· أول شركة ناشئة للمطبخ السحابي خالية من النفقات الرأسمالية، أسسها كميل روغالينسكي وجورج كرم، وهي جزء من المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي

· ستدعم جولة التمويل من فئة أ (Series A) عمليات التوسع في المملكة العربية السعودية والتطوير التكنولوجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «ذا كلاود»، منصة الجيل الثالث من المطابخ السحابية الرائدة، حصولها على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة ائتلاف ضم ميدل ايست فينتشر بارتنرز وشركة العليان للتمويل (الذراع الاستثماري لمجموعة العليان في الشرق الأوسط)، وبمشاركة صندوق رؤى للنمو .

وجاء التمويل الناجح من فئة أ (Series A) عقب جولة تمويل أولية في أواخر عام 2019، بقيادة إلكرون فينتشرز، وجولة تمويل لاحقة في نهاية 2020، بقيادة ميدل إيست فينتشر بارتنرز. وستتيح جولة التمويل الجديدة، بقيادة مجموعة من مستثمري المشاريع، لشركة ذا كلاود مواصلة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وسيعزز هذا الاستثمار أيضاً قدرة الشركة على زيادة وتسريع تطوير منصة المطبخ السحابي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تأسست "ذا كلاود" في عام 2019 بدعم من "هاب 71"، المنظومة العالمية المميزة لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، وتم إنشاءها على مبدأ "إير بي إن بي المطابخ" وتسمح لأصحاب المطاعم بزيادة استفادتهم من مطابخهم من خلال تحويل مطاعمهم إلى مطابخ سحابية. وتسمح الإمكانات التقنية التي تتمتع بها ذا كلاود ومحفظة علاماتها التجارية الافتراضية من المطاعم إنجاز وتجهيز افتراضي كامل للمشروع في أقل من 30 يوماً. كذلك تتيح التقنيات العالية، التي طورها مؤسسا الشركة كميل روغالينسكي وجورج كرم بالكامل في شركتهم، التوسع بسرعة في الأسواق الدولية. وفي غضون أقل من عامين على بدء عملها، نجحت الشركة بتعزيز حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأوروبا.

وقال جورج كرم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ذا كلاود: "تعيد ذا كلاود صياغة مفهوم المطعم تماماً، وكيفية التوسع به وتطويره في عالم الاقتصاد الرقمي، ونحن سعداء بجولة التمويل من الفئة (أ) التي جمعت 10 ملايين دولار في فترة زمنية قصيرة. وسنحرص على استخدام هذا التمويل لتوسيع أعمالنا في المملكة العربية السعودية، وإحداث تأثير إيجابي أكبر على أصحاب المطاعم، والارتقاء بإمكاناتنا وبنيتنا التحتية على نحو أشمل. ونحن ممتنون للعمل مع ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وشركة العليان للتمويل، وصندوق رؤى للنمو، ونتطلع إلى ترسيخ ريادة ذا كلاود في سوق المطابخ

السحابية والمطاعم الافتراضية، وقطاع طلب الطعام عبر الإنترنت، وتطوير علامتنا إقليمياً وعالمياً، وبالتالي تقديم عائدات قوية لمستثمرينا."

من جانبه قال أنكيت سرواحي، المدير التنفيذي في ميدل إيست فينتشر بارتنرز: "تخطو ذا كلاود بثبات نحو تطوير مستقبل المطاعم بمفهوم تعاوني حقيقي، وتعمل الشركة ببراعة عند تقاطع دقيق وهام لأصحاب المطاعم، ومنصات طلب الطعام، وخبرائه، وهذا الموقع المميز شكل أساساً وحافزاً لاستثماراتنا في ذا كلاود."

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم العليان للتمويل، الشركة السعودية التي تتولى إدارة مجموعة العليان القابضة وتدير أصولها في الشرق الأوسط: "ندرك أن ذا كلاود، التي تحظى بحضور قوي في قطاع تكنولوجيا وطلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي في صميم منظومة عمل مطاعم اليوم التي تزداد تعقيداً، فهي تسهم في تسريع النمو من خلال إطلاق العنان لفرص ريادة الأعمال، وتمكين الطهاة وأصحاب المطاعم من التركيز على عملهم بشكل أفضل، وتحضير أطعمة رائعة، وتأسيس علاماتهم التجارية المميزة."

من ناحيته، قال تركي الجعيب، الشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو: " نحن في رؤى فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة ذا كلاود التي ولدت من المعاناة الحقيقية للمؤسسين الذين عملوا في قطاع المطاعم واكتشفوا فرصه في ظل الجائحة التي انتقلت بطلبات الطعام إلى مرحلة جديدة عبر الإنترنت، مع تزايد الإقبال على المطابخ السحابية. ويعد جورج كرم وكميل روغالينسكي وفريق عملهم في ذا كلاود مثالاً آخراً على قدرة المنطقة المتنامية على رعاية رواد الأعمال الموهوبين وتمكينهم من إطلاق حلول تقنية مبتكرة، قابلة للتطوير، وقادرة على المنافسة عالمياً."

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