رأس الخيمة: احتفلت مجموعة فالة والتي تُعد شركة رائدة متعددة الجنسيات ومملوكة لعائلة بمناسبة مرور عقد من الزمن على تأسيس عملياتها التجارية ونمو أعمالها بشكل سريع في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

تأسست مجموعة فالة عام 1997 على يد إحسان كرباج، وباشرت رحلة أعمالها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك الوقت حيث شهدت توسع هائل في نطاق عملياتها لتغطي جميع أنحاء سوريا وكندا. كما شهدت مجموعة فالة على مدى العقد الماضي نمواً كبيراً في عملياتها التجارية بإمارة رأس الخيمة بفضل الدعم القوي من قيادتها واستراتيجياتها التشغيلية الفعالة.

أسست مجموعة فالة وحدتها الصناعية في راكز عام 2012 باستثمار استراتيجي بلغ أكثر من 200 مليون درهم. وتمتد الوحدة الصناعية على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة الغيل. وتمكنت المجموعة في غضون سنوات قليلة من تطوير مصنع للأسفلت ومناطق سكنية للعمال ومكاتب وأسطول كبير من الشاحنات والمعدات الثقيلة بالإضافة إلى ورشة متكاملة لأغراض الصيانة.

ولعبت عدة عوامل في توسعة مجموعة فالة لنطاق عملياتها، أبرزها الموقع الاستراتيجي وقدرتها التنافسية القوية في الإمارات الشمالية. ومنذ عام 2012، تضاعف عدد العاملين في قسم البنية التحتية في مجموعة فالة ليصل إلى حوالي 2000 موظف في جميع أنحاء الدولة. وساهمت هذه العوامل في نجاح بعض مشاريع المجموعة الضخمة مثل توسعة شارع الإمارات وطريق جبل المبرح وطريق يابسة للشاحنات وإحلال شارع الاتحاد.

وتعليقاً على رحلة الشركة، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة فالة: "وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1982 وأنا أحمل مبلغ من المال لا يتجاوز 50 درهم. وراودني حلم تأسيس شركتي الخاصة. تمكنا من النمو والوصول إلى أبعد مما كنا نتصور بفضل النزاهة والمثابرة والجد في العمل، ونحرص أن تكون هذه السمات بمثابة المحرك التشغيلي لمجموعة فالة. وبينما نحتفل بإنجازات المجموعة، فإننا نقدر كذلك الدعم الذي حصلنا عليه من راكز منذ عام 2012،

ونعمل على تعزيز هذه العلاقة بشكل أوسع سعياً منا في إيجاد فرص جديدة للنمو والتميّز التشغيلي."

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "شهدنا رحلة مجموعة فالة نحو النمو والابتكار والنجاح المتواصل على مر السنين لتثبت التزامها بالتميّز وقيادتها للتنمية في المنطقة. تمثل قصة مجموعة فالة إلهاماً للآخرين وتضع المعايير لنظرائها من العاملين في بيئة أعمالنا الصناعية. ونحن في راكز نفخر بكوننا جزءاً من رحلة أعمال المجموعة ونتطلع إلى دعم تقدمهم المستمر في السنوات القادمة. ونحن أيضاً على يقين من أن خبرة مجموعة فالة التجارية الطويلة والمتميزة ستساهم في مواصلتها لرحلتها في خدمة إمارة رأس الخيمة خصوصاً ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً."

تعمل مجموعة فالة حاليا في العديد من القطاعات تشمل البناء ومصانع الأسفلت والعقارات والزراعة والتعليم والأغذية والمشروبات والتجارة الطبية ووحدات التخزين المبردة والتجارة الإلكترونية والصناعات البلاستيكية ومصانع الأسوار ومواد البناء والهدم. كما تخطط المجموعة لزيادة استثمارها في إمارة رأس الخيمة خلال السنوات المقبلة وتنويع تشكيلة منتجاتها والاستفادة من فرص النمو المتاحة.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن مجموعة فالة:

تأسست مجموعة فالة في عام 1997 وتعمل في مجال الأعمال التجارية ومجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التجارة الطبية والتعليم والأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والعقارات والزراعة ومواد البناء والصناعات البلاستيكية والصيانة والهدم ومصانع التجميع وولديها إدارة البنية التحتية متميّزة.

أحدثت مجموعة فالة تأثيراً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رئيسية للطرق والبنية التحتية ولديها فروع في رأس الخيمة (راكز) ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. ساهمت عمليات المقاولات العامة لدى المجموعة في تطوير وتحويل البنية التحتية للمدينة على مدار العقد الماضي مما ترك بصمة مهمة على مناظرها الطبيعية وجعل من المجموعة أفضل مقاول في إمارة رأس الخيمة وأحد أفضل المقاولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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