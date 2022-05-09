علاقة طويلة الأمد لتقديم مزايا إضافية لتجار منصة "نيوباي" وعملاء "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط، التزامه باستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في "كاشيو"، الشركة البارزة في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تقدم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) للعملاء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وسيعمل المشرق، في إطار استثماراته الاستراتيجية، على إدراج «كاشيو بايمنت» (Cashew Payments) كأحد الخيارات على منصة حلول الدفع التابعة لبنك المشرق "نيوباي" (NEOPAY)، إضافة إلى تقديم الدعم لإطلاق "كاشيو" في مصر.

وتعد هذه الصفقة مع المشرق فريدة من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، كونها لا تقتصر على علاقة المعاملات بين مؤسستين ماليتين، بل تشمل تعاون الطرفين لتقديم منتجات جديدة إلى الأسواق، بما في ذلك خيارات "الدفع الآجل" ذات فترات السداد الأطول وحجم الفواتير الأعلى للمستهلكين، وتقديم خيارات إقراض "نقاط البيع" الأولى من نوعها في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام. وسيقدم المشرق خدمات ومنتجات "كاشيو" لتجاره وعملاء الخدمات المصرفية التجارية.

ورغم أن بعض القطاعات مثل التعليم والسفر والرعاية الصحية لا تندرج حالياً ضمن خيارات الدفع الآجل، إلا أن الشراكة بين المشرق و"كاشيو" سوف تتطور وتتسع بسرعة لتشمل هذه القطاعات الجديدة، وستقدم للمستهلكين العديد من خيارات الدفع التي ستغير مشهد "الدفع الآجل" بوتيرة سريعة.

وقال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "ستمهد شراكتنا مع كاشيو الطريق لمستقبل الخدمات المالية في المنطقة، وسنعمل على الاستفادة من كامل شبكة بنك المشرق من التجار والمستهلكين لتزويد منظومة أعمالنا بخيارات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" الأكثر انتشاراً ومرونة في الأسواق، ويحظى هذا الخيار باهتمام متزايد وشهرة عالمية مضطردة، ومن المقرر أن ينموا في دولة الإمارات بنسبة 71% في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي. وسيتيح هذا التعاون مع "كاشيو" لعملائنا مزيدًا من المرونة عند سداد ثمن مشترياتهم، ونتطلع قدمًا لطرح المزيد من الخدمات في وقت نواصل فيه منح عملائنا في دولة الإمارات خيارات أكثر وراحة أكبر، بينما نتطلع لتوفير هذه الخدمة في جميع أنحاء مصر في المستقبل."

من جانبه قال عمار عفيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "يعد المشرق من أهم المصارف في المنطقة، وسيقدم لعملائنا العديد من الفوائد، مع استمرارنا في تطوير عروض خدماتنا، وستمنح هذه الشراكة للمستهلكين شبكة تجارية واسعة للتسوق، وحجم فواتير أكبر والقدرة على الدفع على فترات أطول، ولا يمكننا تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال الشراكة مع مؤسسات مالية مرموقة مثل المشرق الذي يدرك أهمية قطاع الدفع الآجل المتنامي ويسعى ليكون جزءًا منه."

تعتبر "كاشيو بايمنت- Cashew Payment" شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تعمل على تقديم خدمات "اشتر الآن والدفع لاحقاً" (BNPL) للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتسعى الشركة إلى تزويد المستهلكين بحلول تمويل فورية ذكية من خلال تجربة سداد سهلة وبسيطة.

لمزيد من المعلومات يرجى بزيارة: www.cashewpayments.com.

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