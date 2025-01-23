معززة مكانتها كمطور مفضل في أكثر العناوين الحصرية في دبي، استحوذت "أمنيات" على حصة سوقية هائلة بلغت 58.1% في نخلة جميرا، محققة مبيعات بلغت 2.18 مليار درهم من خلال 33 صفقة عقارية ذات قيمة عالية.

مسيطرة على قلب دبي، سجلت "أمنيات" مبيعات بلغت 758.3 مليون درهم من خلال 13 صفقة في منطقتي الخليج التجاري ووسط مدينة دبي، مستحوذةً على 43.5% من الحصة السوقية للشقق التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، واصلت شركة “أمنيات” العقارية، المطور الرائد الذي يقف وراء بعض المشاريع العقارية فائقة الفخامة الأكثر شهرة في العالم، ترسيخ مكانتها القيادية في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، حيث حققت مبيعات بلغت 2.94 مليار درهم (ما يزيد عن 800.2 مليون دولار) خلال عام 2024. ووفقًا لبيانات صادرة عن Property Monitor، المزود الرائد لتكنولوجيا السوق والمعلومات العقارية في الإمارات، استحوذت شركة “أمنيات” على أكثر من ثلث (37%) من إجمالي الصفقات في فئة المنازل السكنية التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

تعكس هيمنة شركة “أمنيات” في فئة المنازل فائقة الفخامة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار مكانة دبي كعاصمة عالمية للعيش الفاخر. ويمثل هذا القطاع قمة التميز، حيث يجذب المستثمرين الأكثر ثراءً وخبرةً في نمط الحياة الفاخر. وتأتي ريادة “أمنيات” كشهادة على أكثر من عقدين من التطويرات الرائدة والتصميمات الراقية.

وفقًا ل Property Monitor، تصدرت شركة "أمنيات" سوق العقارات في دبي لعام 2024 من حيث عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. كما هيمنت "أمنيات" على صفقات العقارات فائقة الفخامة في المناطق الرئيسية مثل الخليج التجاري/وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، حيث حققت مبيعات قياسية بلغت 2.94 مليار درهم (ما يزيد عن 800.2 مليون دولار) عبر 46 صفقة، مستحوذةً على حصة سوقية بارزة بلغت 37% في هذا القطاع.

إنجازات بارزة في نخلة جميرا ووسط مدينة دبي

في نخلة جميرا، سجلت “أمنيات” مبيعات بلغت 2.18 مليار درهم (593 مليون دولار) من خلال 33 صفقة عقارية فاخرة، محققةً حصة سوقية بلغت 58.1%، مما يعزز سمعتها كمطور مفضل في هذا العنوان العالمي المرموق. وبالمثل، سجلت الشركة مبيعات بلغت 758.3 مليون درهم (206.4 مليون دولار) من خلال 13 صفقة في منطقتي الخليج التجاري ووسط مدينة دبي، مستحوذةً على 43.5% من الحصة السوقية في هذه المناطق الحضرية الراقية.

مشاريع رائدة تدفع النجاح

كانت مشاريع "أمنيات" المميزة مثل "أورلا إنفينيتي"، دورشيستر كوليكشن، دبي، وراء نجاح الشركة، حيث تم بيع جميع الوحدات الدوبلكس فائقة الفخامة البالغ عددها 20 وحدة بحلول أغسطس 2024، محققة مبيعات بلغت 1.4 مليار درهم (385.4 مليون دولار). ومع آخر عملية بيع، أصبحت العقارات الحصرية غير المكتملة في مشروع مثل "أورلا إنفينيتي" الأكثر قيمة على نخلة جميرا في عام 2024، حيث وصلت قيمة الدوبلكس الفائق الفخامة المكون من أربع غرف نوم إلى نحو 10,000 درهم للقدم المربع، وفقًا لبيانات Property Monitor وبالمثل، في مشروع "ذا لانا ريزيدنسز"، دورشيستر كوليكشن، دبي، باعت "أمنيات" آخر شقة بنتهاوس بمبلغ قياسي بلغ 139 مليون درهم (37.8 مليون دولار) في مايو 2024، مما عزز مكانتها كمطور لا ينافس في مجال العقارات فائقة الفخامة. هذه الإنجازات ترسخ ريادة "أمنيات" في ابتكار تجارب معيشية تجمع بين الابتكار المعماري والفن والرفاهية.

دبي تجذب المستثمرين الدوليين

مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أمنيات"، صرح قائلاً: "لطالما كانت شركة 'أمنيات' العقارية رائدة في تقديم تجارب معيشية راقية على مدار أكثر من عقدين. ونشعر بالامتنان لرؤية سوق دبي يجذب الأفراد المميزين الذين نفتخر بأنهم يشكلون مجتمعنا. ويعكس نجاحنا المستمر وسجلنا الحافل الثقة والرضا لدى عملائنا الذين يشاركوننا رؤيتنا للعيش الراقي. إنها شهادة دعم نعتز بها، ومع استمرار سوق العقارات في دبي بالتطور كوجهة جذب للمستثمرين العالميين الباحثين عن تجارب معيشية حصرية، يمثل قطاع المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار قمة هذا التطور. ولطالما تمثلت رؤيتنا بتقديم روائع توفر تجارب معيشية استثنائية. وقد أوفينا بهذا الوعد، مما رسخ مكانة 'أمنيات' كمطور العقارات المفضل لأكثر العملاء تميزًا في العالم."

تظل شركة "أمنيات" ملتزمة بتشكيل مستقبل المعيشة فائقة الفخامة بمشاريع جديدة تواصل وضع معايير للصناعة. لمزيد من المعلومات حول محفظة مشاريع "أمنيات" ومساهماتها في سوق العقارات في دبي، يرجى زيارة www.omniyat.com.

عن "أمنيات"

"أمنيات" هي مطور عقاري رائد محلي يتمتع برؤية إبداعية، تؤثر في البصمة الجمالية، الثقافية، والاقتصادية لدبي. من خلال إتقان "فن الارتقاء" ودمج الفخامة الفائقة مع نمط الحياة المصمم بعناية، تقدم "أمنيات" تصاميم وتجارب مخصصة تغطي المساحات السكنية والضيافة والتجزئة.

تستند فلسفة "أمنيات" إلى دفع الحدود الفنية للتصميم والحرفية والتميز، بهدف الارتقاء بتجربة الإنسان. قدمت الشركة أيقونات معمارية بارزة مثل "ذا أوبوس"، "وان" في نخلة جميرا، "أورلا" و"ذا لانا".

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