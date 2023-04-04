الألواح الجديدة توفر طاقة نظيفة تغطي 35% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني.

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت الجنوب للطاقة، الشركة الرائدة في مجال الطاقة، عن إكمالها تركيب الألواح الشمسية بنجاح في 10 مبانٍ ضمن "سكني"، المشروع المخصص لسكن الموظفين في دبي الجنوب، بطاقة 933 كيلوواط ، حيث سيتم توفير الطاقة النظيفة التي تغطي 35% من استهلاك المباني من محطة الطاقة الشمسية.

وتتماشى المبادرة الجديدة من الجنوب للطاقة مع مهمتها الهادفة للإسهام في جهود الاستدامة المستمرة للحكومة، لاسيما وأنه تم الإعلان عن 2023 "عام الاستدامة"، إلى جانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ الدولي "كوب 28" الذي تعقده الأمم المتحدة سنوياً.

وتأسست الجنوب للطاقة بدبي الجنوب في العام 2017، لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وتقدم الشركة العديد من حلول الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعديلات المحدّثة لتوفير الطاقة، وتبريد المناطق، ومجمع الغاز المركزي.

ويقدم "سكني" معياراً استثنائياً لسكن الموظفين على مستوى المنطقة، حيث يركز على رفاهية المقيمين فيه. ويوفر المشروع العديد من الخصائص والمرافق الحديثة، بما في ذلك قاعة متعددة الأغراض في كل مبنى، ومساحات طبيعية جميلة، ومواقف للدراجات ومحطات مغطاة للحافلات، إضافة إلى مجمع رياضي يضم ملاعب لكرة القدم والكريكيت، وملعبين لكل من تنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة، وغرف طبية مجهزة بالكامل.

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