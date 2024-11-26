القاهرة: تحتفل شركة هنكل مصر بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز حلول الأعمال العالمية GBS+)) بالقاهرة، وهو ما يعكس التزام الشركة العميق بالنمو المستدام والابتكار في السوق المصري، ويعزز استراتيجيتها الرقمية والتكنولوجية. تُعد هذه المناسبة دليلاً واضحاً على رؤية هنكل الطويلة الأمد لتعزيز وجودها في مصر من خلال توجيه استثمارات استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزاً للتصدير، ليس فقط على مستوى المنتجات، بل أيضاً من خلال تصدير الحلول التكنولوجية والخدمات. كما تسعى الشركة لتوسيع نطاق عملها وزيادة صادراتها الرقمية، وتعزيز التنوع، فضلاً عن دعم تطوير بيئة عمل أكثر شمولية.

منذ تأسيسه في عام 2014، شهد المركز نمواً ملحوظاً، حيث أضاف مؤخراً خدمات جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى التي تشمل الموارد البشرية، المحاسبة والتحليل المالي، معالجة طلبات المبيعات والمدفوعات، خدمات العملاء، وإعداد تقارير المبيعات ودعم التسويق. وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة عدد الإدارات من إدارة واحدة إلى تسع إدارات رئيسية، مما أسفر عن توفير أكثر من 200 فرصة عمل. كما ارتفع عدد اللغات المدعومة من ثلاث إلى ثماني لغات، مما يمكّن المركز من تقديم خدماته من داخل مصر لأكثر من 75 دولة حول العالم.

في هذا السياق، صرّحت السيدة شيرين علاء، رئيس مركز حلول الأعمال العالمية بالقاهرة GBS+)): "يُجسد احتفالنا بهذا الإنجاز الفارق نجاح مركز حلول الأعمال العالمية بالقاهرة والتزام هنكل العالمية بالنمو المستدام في مصر. على مدار عقد من الزمن، بدأنا العمل في المركز بـ 10 موظفين فقط، وشهدنا نمواً مستمراً في تقديم الدعم لفروع الشركة، ليس فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا، بل على الصعيد العالمي أيضاً. يعكس هذا التفاني تعزيز وجودنا في السوق المصري ودعم التوسع الإقليمي والدولي. نحن فخورون اليوم بأن عدد موظفينا قد تجاوز 245 موظفاً ذوي مهارات متميزة وتأهيل عالي. علاوةً على ذلك، من المهم بالنسبة لنا أن نعود بالنفع على المجتمعات التي نعمل فيها، فمنذ تأسيس مركز GBS+ في القاهرة، حققنا أكثر من 10,000 ساعة من العمل التطوعي، مما يعكس التزامنا العميق بالمسؤولية الاجتماعية. فاهتمامنا بهذا الجانب لا يسهم فقط في تحسين المجتمعات وتعزيز العلاقات مع مختلف الفئات، بل يمثل أيضاً جزءاً أساسياً من ثقافتنا المؤسسية التي تشجع على التعاون وتعكس قيم الشمولية والمساواة."

وأضافت: "وفي إطار التزامنا بالتنوع والشمول، نعتبر أن وجود النساء بنسبة تقارب 70% من إجمالي الموظفين ليس مجرد رقم، بل هو إنجاز يعكس قيمنا ومبادئنا. نحن في هنكل مصر نؤمن بأن تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن والشمول، كما أنه يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع، حيث نحرص باستمرار على توفير بيئة تدعم تطوير الجميع وتمكّنهم من تحقيق النجاح والوصول إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكاناتهم."

ويعتبر مركز حلول الأعمال العالمية بالقاهرة GBS+)) مركزًا متكاملًا يوفر مجموعة واسعة من العمليات والخدمات التي تدعم احتياجات هنكل العالمية من بين خمسة مراكز أخرى تابعة للشركة على مستوى العالم، تُقدم هذه الخدمات بعدة لغات، بما في ذلك العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والألمانية، والإسبانية، مما يتيح له تلبية احتياجات مجموعة واسعة من الدول في المنطقة وخارجها، ويعزز قدرته على تقديم الخدمات والحلول على الصعيد العالمي. كما يدعم المركز الاستراتيجية الرقمية لهنكل مصر، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات الرقمية المتقدمة.

نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يقرب من 500 موظف بشكل مباشر، كما توفر الشركة حوالي 3000 فرصة عمل بشكل غير مباشر. حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نبذة عن هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت وبرسيل وشوارزكوف. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم ما يقرب من 48000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com

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