القاهرة، في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، حصد بنك البركة مصر 10 جوائز مرموقة من مجلة "EMEA Finance" العالمية لعام 2026، تقديراً لتميزه في ترتيب وإدارة صفقات تمويلية واستثمارية نوعية، بما يعكس عمق خبراته وقدرته على تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد تسلم الجوائز كلُّ من الأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار، والأستاذ حازم صلاح الدين، رئيس قطاع التمويلات المشتركة والتمويلات الهيكلية والاستثمار، والأستاذ محمد خليل، رئيس قطاع الاستثمار، وذلك خلال حفل توزيع جوائز EMEA Finance السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية، لندن، وسط حضور بارز لقادة القطاع المالي والمصرفي عالمياً.

ويتميز حصاد هذا العام بتنوع الجوائز ليغطي المحاور الرئيسية التي تشكل ركائز القوة المتكاملة للمنظومة المصرفية للبنك، مما يدل على شمولية وخبرة بنك البركة مصر؛ حيث شملت التمويلات المشتركة، تمويل المشروعات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة التمويل وعمليات توريق الأصول، والتمويلات الإسلامية.

وجاءت قائمة الجوائز العشر الممنوحة لبنك البركة مصر:

أفضل تمويل مشترك في شمال أفريقيا: عن التمويل المشترك الخاص بشركة مدكور لمشروعات البنية التحتية الكهربائية.

عن التمويل المشترك الخاص بشركة مدكور لمشروعات البنية التحتية الكهربائية. أفضل صفقة اندماج واستحواذ ( M&A ) للمؤسسات المالية في إفريقيا: تقديراً لنجاح بنك البركة مصر في صفقة الاستحواذ على شركة أملاك للتمويل - مصر.

تقديراً لنجاح بنك البركة مصر في صفقة الاستحواذ على شركة أملاك للتمويل - مصر. أفضل صفقة في قطاع الصناعات الزراعية ( Agro-Industrial ) في إفريقيا: لتمويل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي.

لتمويل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي. أفضل صفقة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في إفريقيا: لتمويل مشروع شركة مدكور الخاص بتحديث البنية التحتية الخاصة بالكهرباء لطريق السويس.

لتمويل مشروع شركة مدكور الخاص بتحديث البنية التحتية الخاصة بالكهرباء لطريق السويس. أفضل صفقة في قطاع السياحة والضيافة في إفريقيا: لتمويل مشروع تطوير فندق فورسيزونز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بموجب الشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى ( TMG ) وشركة مدينتي.

لتمويل مشروع تطوير فندق فورسيزونز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بموجب الشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى ( ) وشركة مدينتي. أفضل صفقة توريق أصول في إفريقيا: للمشاركة في إصدار سندات توريق أصول متعددة الشرائح لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه مصري.

للمشاركة في إصدار سندات توريق أصول متعددة الشرائح لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه مصري. أ فضل صفقة عقارية في إفريقيا: لتمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى لشركة رواسي للتطوير العمراني في مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة.

لتمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى لشركة رواسي للتطوير العمراني في مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة. أفضل تمويل مشترك بصيغة "المشاركة": لتمويل شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني عبر عقد مشاركة مشترك بقيمة 8.9 مليار جنيه مصري.

لتمويل شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني عبر عقد مشاركة مشترك بقيمة 8.9 مليار جنيه مصري. أفضل صكوك للشركات (للشركات المتوسطة): لإصدار صكوك مضاربة متوافقة مع معايير ( AAOIFI )

لإصدار صكوك مضاربة متوافقة مع معايير ( ) أفضل صفقة إعادة هيكلة في شمال أفريقيا: للتمويل المشترك الخاص بشركة ريدكون للمشروعات العقارية بقيمة 4.2 مليار جنيه مصري.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر قائلًا: "يمثل هذا التكريم الدولي امتداداً لمسار طويل من التطوير المؤسسي داخل بنك البركة مصر، ويعكس ما تحقق من بناء قدرات تشغيلية ومالية متقدمة مكّنت البنك من المشاركة بفاعلية في إدارة صفقات تمويلية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في السوق. كما يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته القائمة على الابتكار في تقديم حلول مصرفية وتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التوسع في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال شراكات نوعية وحلول مرنة تواكب تطورات السوق، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والاقتصاد."

ويأتي هذا التتويج امتداداً لسجل حافل من الإنجازات؛ إذ حصد بنك البركة مصر أكثر من 15 جائزة دولية خلال عام 2024، و34 جائزة دولية ومحلية خلال عام 2025، بما يعكس مكانته المتنامية وثقة المؤسسات الدولية في أدائه وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية.

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