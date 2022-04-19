ضمن الجهود المبذولة من دولة الإمارات لمكافحة الجوع في العالم

مروان عبدالله الرستماني: مبادرة المليار وجبة قناة مباشرة لتوفير الدعم الغذائي من الإمارات لمن هم في أشد الحاجة في 50 دولة حول العالم

مبادرة المليار وجبة تسهم في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجوعى انطلاقًا من التزام الإمارات الإنساني تجاه الأشد حاجة حول العالم

مجموعة الرستماني تنضم إلى الجهات المساهمة في دعم المبادرة من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال وهيئات العمل الخيري والإنساني

أربع قنوات معتمدة تسهل التبرع لمبادرة المليار وجبة من خلال الموقع الإلكتروني والتحويل المصرفي والرسائل النصية ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة الرستماني عن التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم دعمًا لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة والتي انطلقت مطلع شهر رمضان لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في 50 دولة حول العالم، ومساندة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويأتي تبرع "مجموعة الرستماني" ضمن مبادرة الدعم الغذائي الأوسع أثراً في تاريخ "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الجهة المنظمة للمبادرة، بعد أن استكملت "حملة 100 مليون وجبة"، تأمين 220 مليون وجبة في شهر رمضان العام الماضي ووزعتها في 47 دولة في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، لما فيه توحيد جهود الأفراد والمؤسسات في دعم جهود التصدي للجوع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بهما والتي تتسبب بفقدان حياة طفل كل 10 ثوانٍ وموت 25 ألف شخص يومياً.

ويعادل التبرع الذي قدمته مجموعة الرستماني المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد 10 ملايين وجبة، تصل إلى أكثر المجتمعات ضعفًا وحاجة، فتترك أثرًا مستدامًا للمبادرة الإنسانية العالمية.

وأكد مروان عبدالله الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني: أن مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقوم على تنظيمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تشكل قناة مباشرة لتوفير الدعم الغذائي من الإمارات لمن هم في أشد الحاجة في 50 دولة حول العالم، معرباً عن فخر مجموعة الرستماني بالمساهمة في الجهد الإنساني والرسالة العالمية النبيلة لمبادرة "المليار وجبة" ومن قبلها حملة "100 مليون وجبة" للوصول إلى المحتاجين بالعون الغذائي حيثما كانوا دون تمييز أو استثناء أو تأخر عن فعل الخير، ترجمة لقيم العطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات.

4 آليات معتمدة للتبرعات

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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