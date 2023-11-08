- «تومورو فاونديشن» تضخ استثمارًا ضخمًا بقيمة 10 مليون دولار في SuperGears Games

- تعيين جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ TMRW في مجلس المديرين التنفيذيين لاستوديو SuperGears Games

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «تومورو فاونديشن»TMRW Foundation، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها عن ضخها استثمار بقيمة 10 مليون دولار في SuperGears Games، استوديو الألعاب الأوروبية. وانضمام جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تومورو إلى مجلس المديرين التنفيذيين لـ سوبرجيرز. جاء القرار في أعقاب إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033". حيث يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل تومورو فاونديشن دعم رؤية سموه في جعل دبي ضمن أفضل المراكز العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وأعرب جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تومورو فاونديشن» عن تفاؤله قائلاً، "يُعد هذا الاستثمار ضمن خططنا الاستراتيجية الهادفة لدعم نمو مشاريع الألعاب الإلكترونية والـ (ويب 3) في الإمارات ويُعتبر استثمارنا في SuperGears Games بمثابة حجر الأساس وخطوة رائدة في إطار التعاون الدؤوب وتطوير الأعمال والتطلع برؤية مستقبلية نحو خلق فرص عالمية حقيقية في مجال الألعاب في نظام بيئي نابض بالحياة في الدولة. كما نتطلع باستمرار إلى الاستثمار في الكوادر والكفاءات وتأكيد دعمنا لرؤية سموه الطموحة في جعل دبي مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الألعاب والـ (ويب 3)".

وحول الاستثمار في SuperGears Games أضاف يرلي قائلاً: "إن التزام فريق عمل الشركة بالابتكار والشغف المستمر في تعزيز تجربة ألعاب استثنائية يتماشى تمامًا مع قيمي وطموحاتي الشخصية الخاصة في صناعة الألعاب".

ويهدف هذا التعاون الوثيق القائم بين ياسـين ويعقوب دميـردان، مؤسسا SuperGear، وجيفات يرلي، مؤسس الاستوديو الأسطوري للألعاب Crytek، ومنتج ألعاب FarCry and Crysis التي حظيت استحسانًا كبيراً ولعبها مئات الملايين من اللاعبين، يهدف إلى تعزيز وتسريع نمو وتطوير عمليات الاستوديو الخاص بهم وتحقيق رؤيتهم المُبتكرة.

تأسست SuperGears المتخصصة في إنتاج أنماط ألعاب السباقات في عام 2022 في اسطنبول من قبل ياسـين ويعقوب دميـردان، اللذان يتمتعان بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تطوير ألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي وصلت إلى ملايين اللاعبين حول العالم. حيث من المقرر إطلاق امتيازهم التجاري الأول لعبة ”Racing Kingdom" في الربع الأول من عام 2024، ويتعهدان من خلالها إلى إعادة التعريف بهذا النمط من الألعاب.

تتمتع لعبة Racing Kingdom بمجموعة من الميزات المُبتكرة التي تتيح اللعب المخصص، وتوفر تجربة غامرة للغاية لأكثر من لاعب في آن واحد، وتستقطب بشكل واسع عشاق ألعاب السباقات من جميع المستويات سواءًا المبتدئين إلى المتمرسين.

وفي تعليقٍ له حول الاستثمار قال ياسـيـن دمـيردان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ SuperGears Games: "يُشرفنا أن نُرحب بـ "تومورو فاونديشن" كشريك مستثمر وبالسيد جيفات يرلي، عضوًا في المجلس الإداري لشركتنا لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وسجل حافل من الانجازات في قطاع الألعاب الإلكترونية. ونهدف من خلال هذا التعاون العمل معًا عن كثب لطرح Racing Kingdom إلى جمهور ومحبي الألعاب حول العالم. ونحن على ثقة تامة بأننا مع توجيهات ودعم تومورو فاونديشن سنجعل من Racing Kingdom نقطة التحوّل لتحقيق المزيد من النجاحات في عالم الألعاب الإلكترونية.

نُرحب باهتمام واستفسارات المستثمرين، وللحصول على المعلومات حول تومورو فاونديشن، يرجى زيارة tmrw.com

لمعرفة المزيد حول SuperGears Games يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: supergears.games

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