

الاستثمار الاستراتيجي يعزّز مكانة الفطيم الريادية في مجالات التوطين وتطوير المواهب وتنويع النمو في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الفطيم، إحدى كبريات مجموعات الأعمال الإقليمية، اليوم عن التزامها الاستراتيجي باستثمار 10 مليارات ريال سعودي (ما يعادل نحو 2.72 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الثلاث المقبلة في المملكة العربية السعودية.

يرتكز هذا الالتزام على استثمارات حالية تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال، ما يعكس التزام الفطيم الراسخ برؤية المملكة 2030، ودورها كشريك استراتيجي في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في المملكة.

جاء هذا الإعلان خلال اليوم الأول من مشاركة الفطيم في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة في المملكة لدعم تطوير المواهب المحلية وتمكينها في القطاعات الرئيسية. وتهدف الفطيم من خلال هذه الخطوة أيضاً إلى دعم مساعي المملكة في مجال التوطين مع التركيز بصورة أساسية على نقل المعرفة، وتطوير سلاسل توريد محلية متينة، وبناء كوادر عاملة سعودية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل.

وسلّط مروان شحادة، مدير التطوير المؤسسي في مجموعة الفطيم، الضوء على الأساس الاستراتيجي لهذا الالتزام، مشيراً إلى أن: "رؤية المملكة 2030 تتطلب نهجاً استثمارياً يتجاوز ضخ رأس المال إلى اكتساب شركاء ذوي خبرات تشغيلية وإقليمية واسعة والتزام حقيقي بتطوير القدرات الوطنية. ويُعد تعهدنا باستثمار 10 مليارات ريال سعودي تجسيداً عملياً لثقتنا في إمكانيات المملكة واستعدادنا للمساهمة بفعالية في أجندة التنويع الاقتصادي والابتكار. ونحن لا نعتبر أنفسنا مجرد مستثمرين، بل شركاء ملتزمين بمسيرة بناء المملكة".

خلال مشاركتها في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ستستعرض الفطيم نهجها المتكامل لدعم أجندة التحول النوعي في المملكة. وتوجّه الفطيم استثماراتها نحو القطاعات الحيوية في المملكة بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030:

• تحول قطاع التنقل: تدعم الفطيم توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في المملكة. ويشمل ذلك إدخال مركبات كهربائية متطورة من خلال شراكات عالمية مثل شركة BYD والعديد من العلامات التجارية الأخرى، مما يساهم في تطوير حلول نقل مستدامة وفعّالة في السوق السعودية.

• تجارب البيع بالتجزئة: تعمل الفطيم على تعزيز المشهد الاستهلاكي في المملكة من خلال استثمارات استراتيجية، ومن أبرزها الشراكة مع "سينومي ريتيل". وتشمل هذه الشراكة استحواذ الفطيم على حصة قدرها 49.95% في الشركة، إلى جانب تقديم قرض مساهم وتسهيلات مصرفية أخرى من البنوك. ويركز هذا التعاون على تطوير تجارب بيع بالتجزئة متعددة القنوات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستقدام علامات تجارية عالمية وعروض نمط حياة متميزة للمستهلكين السعوديين، والارتقاء بالمنظومة الشاملة للبيع بالتجزئة في المملكة إلى مستويات أكثر تطوراً وابتكاراً.

• التأمين والخدمات المالية: تساهم الفطيم من خلال شركة "أورينت للتأمين" في تعزيز الثقة بالقطاع المالي في المملكة، وزيادة مرونته، ودفع عجلة الشمول الاقتصادي، وذلك عبر تقديم حلول تأمين وتمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.

• تطوير العقارات: تسعى الفطيم إلى توسيع نطاق أعمالها بما يدعم مسيرة التحول الحضري المتسارع في السعودية، وذلك من خلال تطوير مساحات عصرية ومتكاملة تربط بين المجتمعات وتحسّن جودة الحياة.

مع توجه أنظار العالم إلى مدينة الرياض خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، تؤكد الفطيم مجدداً التزامها الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قال مروان شحادة: "تشكل استثماراتنا الاستراتيجية دليلاً ملموساً على التزامنا ببناء منظومة حيوية تزدهر فيها الابتكارات، وتنمو فيها المواهب المحلية، وتتحول فيها رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك".

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

