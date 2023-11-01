أبوظبي، الإمارات: عززت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها (والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز WAHA)، مكانتها كواحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة، حيث صُنف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن قائمة أفضل 10 صناديق تحوط في العالم وفقا لنسخة هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره "الواحة للاستثمار" المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة "أفضل 50 صندوق تحوط في العالم" التي ينشرها "تقرير الاستثمار العالمي" المستقل. وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز ليحتل المرتبة الـ 10 وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي. كما احتل الصندوق صدارة هذه القائمة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023.

وحافظ "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي يُطبق استراتيجيات استثمار تستفيد من فترات صعود وهبوط السوق، على أدائه القوي محققاً عائدا تراكمياً قدره 333.0٪ (كما في 30 سبتمبر 2023) منذ إنشائه في عام 2014، أي ما يعادل عائداً صافياً سنوياً قدره 16.2%، ليتفوق بذلك على مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية" الذي حقق عائداً تراكمياً قدره 60.8٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.0%، خلال الإطار الزمني ذاته.

وفي هذه المناسبة، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة "الواحة كابيتال": "إن تصنيف صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعد شاهداً على التزامنا بتحقيق نتائج استثنائية، كما أن اعتباره صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في هذا التصنيف العالمي يؤكد بقوّة أن الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الأصول بالمنطقة. ويحظى الأداء المتفوق المستمر لصناديق ’الواحة كابيتال‘ بتقدير القطاع وإشادة المستثمرين الدوليين من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية، مما مكّنه من استقطاب تدفقات تجاوزت 2.0 مليار درهم حتى تاريخه من رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة. ونحن نتطلع لطرح خدمات جديدة في السوق خلال السنوات المقبلة ومواصلة النجاح والأداء القوي".

ومن جانبه، قال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "الواحة للاستثمار" ومدير المحفظة الرئيسي لصندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يأتي تصنيفنا ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط عالمية تتويجاً لمسيرة نجاحاتنا وإنجازاتنا الممتدة على مدار عشرة أعوام في تطوير وتنمية منصّة أصولنا المُدارة. وفي عالمنا اليوم، الذي أصبح فيه تحقيق عوائد متفوّقة أمراً نادراً، فقد نجحنا في تسجيل أداء ثابت ومذهل لصالح مستثمرينا طوال العقد الماضي. ونحن فخورون بالروح والالتزام الذي يتحلّى به فريق العمل وسعداء بتكريم جهوده المتميّزة مرة أخرى، وسوف نواصل نهجنا الصارم كي نكون دوماً مدير الأصول المُفضل في الأسواق الناشئة. ونحن نشارك احتفالاتنا بهذه الجائزة مع مستثمرينا الكرام وفريق العمل ومجتمع أبوظبي ككل. وبالرغم من بيئة الاقتصاد الكلي التي تسودها في الوقت الراهن حالة من عدم اليقين، فإننا سنواصل التركيز على تنقيح منهجيتنا الاستثمارية والدفع بالأداء إلى مستويات جديدة خلال السنوات القادمة".

كما حققت "الواحة للاستثمار"، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي، أداء متفوقا في صندوقيها الرئيسيين الآخرين وهما "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان في الأسواق النامية" و"صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت" حيث سجلا عوائد تراكمية بنسبة 190.6٪ و19.6٪ (شاملاً الرسوم) على التوالي (كما في 30 سبتمبر 2023).

ويمثل "تقرير الاستثمار العالمي" لهذا العام الإصدار السنوي العشرين الذي ينشره بشكل مستقل المحلل المالي المخضرم المقيم في نيويورك، إيريك أُلفيلدر. واستناداً إلى استبيان يتتبع نقاط البيانات الرئيسية لصناديق التحوط على مدى فترة خمس سنوات متتالية ومنذ إنشائها، يحدد الاستبيان الصناديق التي تولد العوائد المطلقة الأكثر اتساقا والمعدلة حسب المخاطر. ويشمل الاستبيان الصناديق التي لا يقل حجم أصولها المدارة عن 300 مليون دولار أمريكي من أجل ضمان موثوقية البيانات، ويستبعد الصناديق شديدة التقلب وعالية المخاطر ويركز بدلاً من ذلك على الصناديق التي تتبع استراتيجيات استثمار طويلة الأجل تتسم بالاستقرار والعوائد الثابتة.

وتم إصدار النسخ السابقة من التقرير بتكليف من "ذا فايننشال تايمز"، و"بارونز"، و"ذا وول ستريت جورنال"، و"سولت" (SALT). وتشمل صناديق التحوط الأخرى التي جاءت في قائمة أفضل الصناديق ضمن استبيان هذا العام صندوق "سيتاديل ويلنغتون" (ميامي)، وهايدر جوبيتر كومبوزيت (نيويورك)، ميلينيوم الولايات المتحدة الأمريكية إل بيه (نيويورك) ودي إي شاو أوكيولوس (نيويورك).

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