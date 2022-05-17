• من المتوقع أن يصل سوق الهواتف الذكية العالمية المملوكة مسبقًا إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2024 في سوق غير منظم للغاية

• تخطط نورثلادر- منصة التجارة الرقمية الفريدة للأجهزة الإلكترونية المستعملة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتوسع في ربط بائعي ومشتري الأجهزة الإلكترونية المستعملة بجميع أنحاء العالم بشكل أفضل.

دبي - الإمارات العربية المتحدة: نورثلادر، المنصة الرقمية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتيح التجارة بإلكترونيات المملوكة مسبقًا. يوفر نموذجهم قيمة كبيرة وراحة للمستهلكين لبيع أجهزتهم، بالإضافة إلى إمداد ثابت وموثوق به للمشترين على المنصة. أعلنت الشركة اليوم عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 10 ملايين دولار في الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الهلال للمشاريع الناشئة، بدعم استثمار من كابيتال بيكو وفنتشر ماركت و دتش فاوندرز فاوند. استثمرت بيكو كابيتال 5 ملايين دولار في جولة التمويل الأخيرة.

منذ إطلاقها، خدمت نورثلادر أكثر من 30000 عميل ولديها أكثر من 200 موقع تجاري وأكثر من 500 تاجر في ثلاث دول. كما أقامت الشركة شراكات مع كبار تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات وهي الآن اللاعب الرائد في تجارة الأجهزة في الإمارات العربية المتحدة. أنشأت نورثلادر العديد من عروض الخدمات المبتكرة، بعضها الأول من نوعه في العالم، لتقديم قيمة كبيرة للعملاء وشركاء التجزئة بشكل أساسي.

تركز شركة الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري لشركة الهلال للمشاريع، على الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات ذات النمو المرتفع في المراحل المبكرة والمتأخرة واختيار صناديق الاستثمار على مستوى العالم. لقد استثمرت في شركات مختلفة عبر قطاعات متنوعة. وتعليقًا على الاستثمار في نورثلادر، قال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع، "كانت رحلة نورثلادر مثيرة للإعجاب حتى الآن، حيث نمت لتصبح لاعبًا رائدًا في التجارة. وبما أن الإمارات العربية المتحدة هي المحور العالمي، فإن الشركة في وضع فريد للسيطرة على السوق الإقليمية والاستحواذ على جزء كبير من التجارة العالمية. نحن نتطلع إلى دعم توسيع نطاق عمليات نورثلادر وتوسعها في الأسواق الاستراتيجية الأخرى، مع المهمة الشاملة لتقليل البصمة الكربونية للتكنولوجيا والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة ".

كما علّق داني فرحة، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بيكو كابيتال “لدى نورثلادر فريق إداري استثنائي مع نموذج أعمال مبتكر. نحن متحمسون لمواصلة الشراكة معهم لإنشاء أعمال عالمية من المنطقة ".

و في هذا السايق، قال لورينز غرويندجيك ، الشريك المؤسس لصندوق دتش فاوندرز، الذي أسس سابقًا “جست ايت” و “تريت ول” و “مينتو” و الأقمار الصناعية النانوية هايبر:”حاولت نورثلادر حل مشكلة معقدة من خلال إنشاء شبكات صغيرة في الأسواق الناشئة إلى جانب الطلب على سوق الإلكترونيات المستعملة. على الرغم من أن

العديد من الشركات حاولت تعطيل سلسلة القيمة هذه، إلا أن نهج نورثلادر يعزز الاقتصاد الدائري. إنها شركة عالمية، و الأخذ بعين الإعتبار أيضًا الإمكانيات الكبيرة في الأسواق الأوروبية. نحن متحمسون لدعم أحد أفضل الفرق في المنطقة “.

سيتم استخدام الأموال الجديدة لتوسيع نطاق النظام الأساسي التكنولوجي للشركة، والتوسع الجغرافي، وتعزيز شراكات مع المؤسسات والشركات المختلفة الحالية. بقيادة المؤسسين المشاركين سانديب شيتي و بيشو غانغلاني، نورثلادر عززت مكانتها عند انضمام ميهين شاه، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات، العام الماضي لقيادة الأعمال الأساسية. شغل ميهين سابقاً منصب شريك في شركة ماكينزي والمدير التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة لاندمارك في 19 دولة، وجلب العمليات العميقة والخبرة في سلسلة التوريد، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح نورثلادر .

يتطلع سانديب شيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نورثلادر إلى تجربة التأثير الإيجابي لهذه الجولة الجديدة من التمويل للشركة، قائلاً: "نحن محظوظون للشراكة مع شركات رأس المال المغامره الرائدة في المنطقة. لقد تصورنا دائمًا بناء نورثلادر في شركة عالمية. مع هذه الجولة الأخيرة من التمويل، نخطط لزيادة تعزيز قاعدة المواهب لدينا وتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواقنا في العديد من البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تعد القدرة على تحمل التكاليف، التي تحركها شركة التجارة، عامل تمكين رئيسي لبيع الأجهزة الجديدة، ونحن متحمسون لدعم ذلك لشركائنا، من خلال نموذج أعمالنا العالمي الفريد الذي يضمن أفضل قيمة متبقية للأجهزة المستعملة ".

في السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية المملوكة مسبقًا ثلاث مرات أسرع من سوق الهواتف الذكية الجديد. نورثلادر، المنصة الأولى من نوعها، مجهزة تجهيزًا جيدًا لتلبية هذا الطلب المتزايد. تُظهر الشركة إمكانات كبيرة لتوسيع نموذجها على نطاق عالمي من خلال استثماراتها الجديدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن نورثلادر

"نورثلادر" هي منصة تداول آمنة، الأولى من نوعها في العالم تربط العملاء الذين يرغبون ببيع الإلكترونيات المستعملة لشبكة عالمية من المشترين. تقوم المنصة الرقمية بمزادات للإلكترونيات المستعملة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، مما يضمن السعر الأكثر تنافسية دون أي رسوم خفية.

لمحة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تعمل في إطار أربع منصات: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية إذ تمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة والأعمال الهندسية، والأغذية والمشروبات، وطيران رجال الأعمال، إضافة إلى مجالات أخرى مثل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وحضانة الأعمال. يعمل لدى الشركة أكثر من 1800 موظف في 15 دولة. من خلال إطار أعمال واستثمارات طويل الأجل يتبنى الحكم المؤسسي والنمو الشامل وممارسات الأعمال المسؤولة، تعد الهلال للمشاريع شركة إقليمية رائدة في مجال تنمية الأعمال العالمية المتنوعة والمربحة والمستدامة والقابلة للتوسعة.

للتواصل الإعلامي:

اليان شلهوب

global.com-eliane@jwi