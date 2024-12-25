القاهرة، وافق مجلس إدارة شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة"( علي المضي في الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس مال الشركة بقيمة 10 مليار و750 مليون جنيه مصري.

تأتي هذه الخطوة متماشية مع استراتيجية الشركة في تعزيز مكانتها في السوق ومواصلة تنفيذ خططها الطموحة للتوسع في تقديم خدماتها المالية المبتكرة القائمة على علوم البيانات والتحول الرقمي وتنوع محفظة المنتجات والخدمات.

صرحت داليا خورشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة "تعكس هذه الزيادة في رأس المال تعزيز ريادتنا في قطاع الخدمات المالية، وتأكيداً لالتزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وفتح آفاق جديدة للنمو والتطور بناءاً على الأسس المالية والاستراتيجية المستقبلية الطموحة القائمة على الاستثمار في رأس المال البشرى والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."

وتأتي هذه الخطوة بعد الزيادة التي تمت في العام الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه. وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالأمس على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

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