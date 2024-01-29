دبي،29 يناير 2024: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية وتزويدهم بحلّ لمتطلبات أسطولهم المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود والمزودة بأحدث التكنولوجيا. ونشكر الخطوط الجوية التركية على ثقتهم المستمرة بشركة دبي لصناعات الطيران ونتمنى لهم المزيد من النجاح مع الإضافات الجديدة لأسطولهم".وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعة 96 طائرة من طراز 737 ماكس.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 500 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار. بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

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