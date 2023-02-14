دبي: أعلنت زوهو Zoho، وهي شركة تقنية عالمية، عن تحقيق نمو بمعدل 10 أضعاف على مدى خمسة أعوام منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد بمثابة مقر رئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 60 %. كما أعلن سريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـزوهو كوربوريشن، على هامش فعالية زوهوليكس دبي، مؤتمر المستخدمين السنوي للشركة، عن استثمار مبلغ 100 مليون درهم للتوسع في الدولة.

وكانت زوهو قد شهدت في عام 2022 نمواً بنسبة 45 % في دولة الإمارات، التي شكلت ثاني أعلى دولة من حيث النمو على الصعيد العالمي بالنسبة للشركة. كما ضاعفت الشركة عدد موظفيها في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، من خلال توظيف كوادر محلية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها التي تمزج بين الحفاظ على مستويات عالمية مع تخصيص حلولها لمواكبة متطلبات الأسواق المختلفة. فيما سجلت "زوهو" نمواً بنسبة 50 % في شبكة شركائها في الدولة خلال عام 2022، الأمر الذي يساعدها على خدمة عملائها بشكل أفضل.

وبهذه المناسبة، قال سريدهار فيمبو: "في إطار استراتيجيتنا للنمو المحلي العابر للحدود التي نعتمدها كركيزة أساسية عند توسعنا في أي منطقة، فإننا نسعى إلى ردّ الجميل للمجتمع المحلي وتخصيص حلولنا لتتناسب مع الثقافة والمتطلبات المحلية أثناء رحلة نمونا"، مضيفاً أنه "على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عملت الشركة على الاستثمار في توظيف كوادر محلية وتنمية شبكة شركائها، إلى جانب إضافة خاصية دعم اللغة العربية ضمن منتجاتها، وتحقيق التكامل مع بوابات الدفع المحلية من أجل تكييف حلولها مع متطلبات السوق المحلي. وسوف نواصل الاستثمار في توسيع بصمتنا في الدولة من خلال عمليات التوظيف، وبرامج الارتقاء بمهارات الموظفين، وتخصيص المنتجات، ودمج حلولنا

مع حلول الموردين المحليين، فضلاً عن عقد الشراكات مع المؤسسات لدعم جهود الشركات المحلية في رحلتها للتحول الرقمي".

هذا وأبرمت زوهو اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) وهيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة" من أجل تسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام ورواد الأعمال الإبداعية إلى تكنولوجيا المشاريع. كما تعاقدت أيضاً مع مؤسسات تعليمية مثل أكاديمية مانيبال للتعليم العالي (MAHE) وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة (EAHM) لتنفيذ برامج تدريبية وتمكين الطلبة رقمياً. وقد ساعدت زوهو منذ عام 2020 أكثر من 3500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على الوصول إلى تقنيتها السحابية من خلال إبرام شراكات مختلفة، إلى جانب استثمار 20 مليون درهم في أرصدة محفظة. كما استثمرت الشركة أيضاً مبلغ قدره 4.5 مليون درهم دعماً لمبادرات التدريب، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.

وأضاف فيمبو: "نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، يتجه عدد متزايد من الشركات نحو الرقمنة واختيار منصات موحدة تساعدهم على تحقيق التكامل بين مختلف الأقسام، والحصول على رؤى آنية سياقية لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة"، مشيراً إلى أن "لدى زوهو حزمة تكنولوجيا خاصة بها بُنيت من الصفر على مدى 26 عاماً من عمليات البحث والتطوير المكثفة. إذ إننا نوفر منصة موحدة تلبي احتياجات الشركات كافة، بدءاً من تجربة العملاء إلى التسويق والمالية والتعاون بين الفرق، حيث تتميز تطبيقاتنا بأنها قابلة للتخصيص والدمج والتوسيع، الأمر الذي يجعل زوهو خياراً مثالياً للشركات على اختلاف أحجامها".

وتتمثل أبرز المنتجات التي تقود نمو زوهو على مستوى دولة الإمارات في منصة "زوهو ون" Zoho One (منصة موحدة تضم أكثر من 50 منتجاً)، و"زوهو بوكس" Zoho Books (برنامج محاسبي متوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT ومعتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب)، و"زوهو سي آر إم" Zoho CRM (منصة تجربة العملاء)، و"زوهو ووركبليس" Zoho Workplace (منصة التعاون للمشاريع)، و"زوهو كرياتور" Zoho Creator (منصة تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية). وتشكل قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والعافية واللياقة، والعقارات، والصناعة والتجزئة القطاعات الأكثر طلباً على حلول زوهو.

وتستخدم سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة "بابا جونز" Papa Johns، حلول زوهو "زوهو بيبل بلس" Zoho People Plus و"زوهو اكسبنس" Zoho Expense و"زوهو كرياتور" Zoho Creator، من أجل تبسيط عملية إدارة مواردها البشرية (أوقات الحضور للموظفين) وإدارة النفقات وجدول الرواتب عبر أكثر من 70 منفذاً للعلامة التجارية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وقال "ألبري جيمس"، مدير الموارد البشرية والإدارة في "بابا جونز": "وقع اختيارنا على زوهو بعد تقييم العديد من المنصات المعروفة المتاحة في السوق. حيث تمتاز حلول زوهو بسهولة استخدامها وتخصيصها بناءً على احتياجاتنا الفريدة، فضلاً عن توافقها مع كافة الأجهزة والبرامج الأخرى تقريباً. كما أنها توفر أيضاً نظاماً قوياً للأمن، وقابلية مذهلة للتوسعة تتيح لنا مواصلة توسعتها وتنميتها على امتداد فروعنا عبر المنطقة، باستخدام البرنامج ذاته في نفس الوقت. ولا بد لي أيضاً من الإشارة إلى أن فريق الشركة متوفر دوماً لتقديم الدعم عند الحاجة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة والاتصالات، زوهو- منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا neama.sarrildin@zohocorp.com