وفق أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»

● عدد مبايعات دبي العقارية خلال يونيو الماضي يصل إلى 30.41 مليار درهم، مرتفعاً 34.1% بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2022.

● شهد شهر يونيو تسجيل نحو 10,419 معاملة محققة زيادة في عدد المبايعات بنسبة 17.78% بالمقارنة مع 8,846 معاملة في يونيو 2022.

● تراجع سنوي طفيف بنسبة 1.3% في حجم مبيعات العقارات الجاهزة مسجلة 5,254 معاملة.

● ارتفاع عدد معاملات البيع على الخارطة بنحو 46.6% على أساس سنوي، إلى 5,165 معاملة، بالمقارنة مع 3,523 معاملة في يونيو 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 يوليو 2023: كشفت أحدث البيانات الصادرة عن "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر يونيو الماضي، أرقاماً مهمة حققها سوق دبي العقاري الذي يشهد ازدهاراً كبيراً، حيث بلغ حجم المعاملات العقارية في شهر يونيو الماضي 10,419 معاملة، بارتفاع بلغ نحو نحو 17,78%، بالمقارنة مع 8,846 معاملة في يونيو لعام 2022.

وسجلت قيمة المعاملات في شهر يونيو زيادة كبيرة بلغت 34.1% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، محققة 30.41 مليار درهم، وهو أعلى رقم مسجل لشهر يونيو خلال 10 أعوام من حيث عدد المعاملات وقيمتها خلال شهر يونيو.

وواصل السوق زخمه الكبير من حيث تفضيلات العقارات للمالكين والمستأجرين على حد سواء، حيث أظهرت بيانات بروبرتي فايندر لشهر يونيو 2023 أن 57.5% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 42.5% بالفلل أو وحدات الـ تاون هاوس. وحازت الشقق المكونة من غرفتي نوم على النسبة الأكبر من عمليات البحث، مسجلة 34.1%، تلتها الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 33.4%.

أما بالنسبة لقطاع الإيجار، فقد أشارت البيانات إلى أن نحو 78.5% من المستأجرين يبحثون عن شقق سكنية، بينما يبحث 21.5% منهم عن فلل أو وحدات تاون هاوس، فيما حازت الشقق المفروشة على اهتمام 61.8% من المستأجرين، وتركزت 34.2% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. وبالنسبة للمستأجرين الباحثين عن فلل أو وحدات تاون هاوس، فقد فضل نحو 54.5% منهم وحدات غير مفروشة، ورغب 42.1% في استئجار تاون هاوس أو فلل مفروشة.

كذلك كشفت بيانات شهر يونيو 2023، أن حوالي 35.1% من المستأجرين بحثوا عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و31.1% عن وحدات من غرفتي نوم و22% عن وحدات استوديو، بينما حظيت الوحدات التي تتألف من 3 غرف نوم على النسبة الأكبر من اهتمام المستأجرين بواقع 43.4%، و36.1% عن وحدات بأربع غرف نوم أو أكثر.

وأسهمت معاملات البيع على الخارطة في دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه الشهر الفائت، حيث استأثرت بـ 49.6% من إجمالي حجم معاملات البيع، و41.5% من قيمتها. كما حققت معاملات البيع على الخارطة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 46.6% على أساس سنوي، مسجلة نحو 5,165 معاملة، بالمقارنة مع 3,523 معاملة فقط في يونيو 2022. وهو الارتفاع الذي أسهم في صعود قيمة مبايعات العقارات قيد الإنشاء بما يصل إلى 80.26% تقريباً، محققة أكثر من 12.6 مليار درهم، ومتخطيةً حاجز الـ 7.007 مليار درهم المُسجلة في يونيو من العام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن العشر مناطق الأولى من حيث المبايعات على الخارطة استحوذت على نحو 68% من إجمالي قيمة معاملات البيع، و54% من إجمالي عدد المعاملات، وهم مناطق دبي مارينا ونخلة جميرا ودبي هاربر وبرج خليفة وأبراج بحيرات جميرا وقرية جميرا الدائرية ، والمنطقتين اللتين دخلتا القائمة مؤخراً أم سقيم 3 وحي دبي للتصميم.

وعلى نحو مغاير لمؤشرات لشهر السابق، شهد حجم التصرفات العقارية الحالية انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي بما يقارب 1.3%، مع تسجيل أكثر من 5,254 معاملة، مع الاستمرار في ارتفاع قيمتها بنحو 13.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.8 مليار درهم، بالمقارنة مع 15.7 مليار درهم في يونيو 2022. كما استأثرت العشر مناطق الأولى من حيث المبايعات الجاهزة استحوذت على نحو 44.5% من إجمالي قيمة المبيعات، و27% من إجمالي عدد المعاملات العقارية، وشملت هذه المناطق: الخيران ونخلة جميرا وبرج خليفة ووادي الصفا 3 ودبي مارينا وإيميرتس ليفينج والوصل وجميرا بيتش ريزيدنس والخليج التجاري ودبي هيلز.

ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر» فقد حافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك لشهر يونيو 2023، وهي دبي مارينا، داون تاون دبي، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، نخلة جميرا. بينما شكلت دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز (أكويا من داماك) والفرجان، على صدارتها في قائمة الوجهات المرغوبة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات الـ تاون هاوس.

وقال سكوت بوند، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: "أظهرت بيانات شهر يونيو الفائت مجدداً تحقيق سوق العقارات بدبي نمواً كبيراً على أساس سنوي من حيث الحجم والقيمة، ومع استمرار ارتفاع معاملات البيع على الخارطة، شهد قطاع الوحدات السكنية الجاهزة انخفاضاً طفيفاً في الحجم، مقابل زيادة ملحوظة في القيمة. في حين حافظت الاتجاهات العامة للسوق على حالها في معظم الأحيان، وشهدنا تفاوت في تفضيلات الباحثين عن المنازل على الخارطة وكذلك المنازل الجاهزة."

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