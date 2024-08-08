أعلنت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في مجال التأمين في الشرق الأوسط والتابعة لـ “مجموعة الفطيم" عن تحقيق نتائج مالية متميزة، وتسجيل ارتفاع في صافي أرباح الشركة في النصف الأول من عام 2024 لتبلغ 416 مليون درهم، مقارنةً بـ 377 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادةٍ قدرها 10%. كما سجلت الشركة نمواً في دخل التأمين بنسبة 21% خلال الفترة نفسها، من 2.9 مليار درهم إلى 3.6 مليار درهم.

وترافقت هذه النتائج مع ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 19% لتبلغ 4.7 مليار درهم خلال 6 أشهر مقارنة بـ 3.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة موجودات الشركة خلال ذات الفترة بنسبة 36% من 10.8 مليار درهم إلى 14.6 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع الودائع البنكية والاستثمارات من 6.8 مليار درهم إلى 8.4 مليار درهم وبزيادة قدرها 24%.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين: "كان أداء الشركة مميزاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث حققت زيادة ملحوظة في دخل التأمين وصافي الأرباح مع الحفاظ على السياسة الاكتتابية الرصينة، وهو ما مكّنها من تحقيق نتائج ممتازة على الرغم من الخسائر التي لحقت بالسوق بسبب الأمطار والسيول التي حدثت خلال النصف الأول من العام"، متوقعاً أن تسهم زيادات الأسعار على تأمينات الممتلكات والسيارات في تعويض السوق بعضاً من هذه الخسائر في النصف الثاني من العام.

ويعكس هذا الارتفاع في صافي الأرباح ودخل التأمين قدرة الشركة على تحقيق نمو مالي مستدام، مما يعزز مكانتها الرائدة في سوق التأمين في الشرق الأوسط، في حين تشير الزيادة الكبيرة في موجودات الشركة وحقوق المساهمين إلى كفاءة الإدارة وفعالية استخدام الموارد المتاحة، بما يفضي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة.

ويأتي تحقيق هذه النتائج القوية على الرغم من الخسائر الناتجة عن الظروف المناخية القاسية مثل الأمطار والسيول، ليثبت قدرة الشركة على التكيف مع المخاطر والتحديات الخارجية، ويرسخ ثقة العملاء والمستثمرين، كما أن نجاح الشركة في تحقيق نمو في الأرباح ودخل التأمين مع الحفاظ على سياسة اكتتابية مدروسة يجسد كفاءة نهجها الحكيم في إدارة الأعمال والمخاطر.

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