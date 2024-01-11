يتميز المشروع، الذي يقع في دائرة قرية جميرا، بمرافقه الترفيهية الواسعة الممتدة على مساحة 52 ألف قدم مربع

دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري" Iman Developers، شركة تطوير العقارات السكنية الفاخرة، ومقرها دبي، عن وضع حجر الأساس لـ "أكسفورد 10"، أحدث مشاريعها المرموقة الذي تبلغ قيمته 415 مليون درهم. وبموقعه في مجتمع دائرة قرية جميرا النابض بالحياة، يدمج مشروع "أكسفورد 10" بسلاسة مفهوم العيش العصري مع البيئة الطبيعية المحيطة، وذلك من خلال تبني تصميم مستوحى من نمط "زين - Zen الياباني". وينفرد هذا المشروع التطويري عن غيره من مشاريع "إيمان" الأخرى من خلال مساحة المرافق الترفيهية الهائلة البالغة 52 ألف قدم مربعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساحات ضمن محفظة مشاريع الشركة.

وشهد حفل وضع حجر الأساس حضور أعضاء الإدارة العليا في شركة "إيمان للتطوير العقاري"، إلى جانب مالكي المنازل، والمهندسين المعماريين والمقاولين، إضافة إلى عدد من المستثمرين، والعملاء والشركاء.

وأكد "اسماعيل مارفاني"، العضو المنتدب لدى شركة "إيمان للتطوير العقاري"، تفاني الشركة تجاه توفير تجارب معيشة مميزة، قائلاً: "إن وضع حجر الأساس لمشروع أكسفورد 10 يؤكد التزامنا الراسخ بخلق بيئات معيشة مستدامة ومتناغمة. لقد حرصنا على دمج التصميم البيوفيلي المستوحى من نمط Zen الياباني في هذا المشروع بإتقان، ويسعدنا توجيه دعوة للأفراد والأُسر لبدء تجربة عيش استثنائية في هذا المشروع الفائق التميز".

ويضم "أكسفورد 10" ما مجموعه 430 وحدة سكنية مُصممة بعناية فائقة، كما يوفر مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. وتماشياً مع تقليد "إيمان" بتوفير مرافق ترفيهية شاملة، يفخر مشروع "إكسفورد 10"بتشكيلة راقية من المرافق المجتمعية والصحية ونمط الحياة التي يزيد عددها على 40 مرفقاً. ومن بين هذه التسهيلات، نهر عائم ومركز للتأمل، وحديقة بتصميم مستوحى من أسلوب Zen الياباني، ومنطقة زراعية على السطح ونادي رياضي مجهّز بالكامل وحوض سباحة، إضافة إلى مسبح لا متناهٍ ومنطقة للشواء ومسار للجري وغيرها من التسهيلات الأخرى.

وتشكل المنطقة الواسعة المغطاة بالمياه التي تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربعة في الطابق الأول السمة الرئيسية لمشروع "أكسفورد 10"، حيث تعد بمثابة واحة استثنائية للاسترخاء والاستجمام، توفر للمقيمين ملاذاً هادئاً في قلب المدينة. ويتميز كل مرفق من تلك المرافق بتصميم دقيق يندمج بسلاسة مع عناصر التصميم البيوفيلي المستوحى من أسلوب Zen الياباني، بما يضمن اندماج العالم الطبيعي مع تجربة المعيشة العصرية. ويدشن وضع حجر الأساس لـ"أكسفورد 10" بداية عصر جديد من العيش الفاخر في دبي، حيث تتعايش الطبيعة وأسلوب الحياة العصرية بانسجام تام.

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نبذة عن شركة "إيمان للتطوير":

تشتهر "إيمان للتطوير العقاري"، وهي واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي، بالتزامها بالجودة والاستدامة والابتكار والتميز. ومع محفظة غنية ومتنوعة من المشاريع الأيقونية، تعمل "إيمان للتطوير العقاري" بشكل دائم على إعادة صياغة فن العيش العصري.

إن سعي شركة "إيمان للتطوير العقاري" الدائم نحو التميز رسّخ مكانتها كاسم موثوق في الصناعة. حيث تواصل الشركة دفع حدود الابتكار، وتحدي الأعراف والتقاليد، وتسليم مشاريع مرموقة تترك بصمة دائمة على المشهد الحضري.

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