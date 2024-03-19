الكويت: أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 4,470,415 ديناراً كويتياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنمو بلغ 12% مقارنة بالعام 2022، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، بنسبة حضور بلغت 82.557% كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% (10 فلس لكل سهم) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 3% (3 أسهم لكل مائة سهم).

واستعرضت الجمعية العمومية الوضع المالي لشركة أجيال العقارية الترفيهية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي كان من ضمنها ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% من 5,961,984 دينــاراً كويتــياً عــام 2022 إلــى 7,419,850 دينــاراً كويتياً في العام 2023. وانخفضــت المصاريــف الإداريــة والعموميــة مــن 1,071,895 دينــاراً كويتياً عام 2022 إلــى 1,022,503 دينــاراً كويتياً عام2023 بنســبة قدرهــا 5% بينما ارتفعــت مصاريــف التمويل بنســبة 117% مــن 778,423 دينــاراً كويتياً عــام 2022 إلى1,690,640 ديناراً كويتياً في عام 2023.

وقــد أظهــرت الميزانيــة العموميــة المجمّعــة ارتفــاع قيمــة الموجــودات بنســبة 1% مــن 171,201,985 دينــاراً كويتياً عام 2022 إلى 172,619,336 ديناراً كويتياً عام 2023، كما انخفضت إجمالي المطلوبات بنســبة 6% من 38,048,938 دينــاراً كويتــياً عــام 2022 إلــى 35,928,042 دينــاراً كويتياً عــام 2023. وكذلــك ارتفعــت قيمــة حقــوق المســاهمين بنســبة 3% من 133,153,047 ديناراً كويتياً عام 2022 إلى136,691,294 ديناراً كويتياً عام 2023. كما حققــت الشــركة أرباحــاً بلغــت 4,470,415 ديناراً كويتياً بواقع 22.01 فلس للســهم مقارنــة بربح عام 2022 البالــغ 4,004,475 ديناراً كويتياً بواقع 19.72 فلس للسهم بارتفاع قدره 12%.

عوائد مميّزة لمشاريع الشركة

وفي كلمته خلال الجمعية العمومية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح: "لقــد اســتمر أداء شــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة المميــز فــي عام 2023، من خلال الاستمرار في تنفيذ استيراتيجية الشركة التي تم من خلالها زيادة الايرادات التشغيلية من خلال تشغيل مركز الأندلس والذي يعتبر وجهة حضاريــة جاذبة للرواد، لمــا فيه مــن مجالات متعــدّدة تلبي احتياجات العملاء على اختلافها، حيث يحتوي مركز الأندلس على مكاتــب وعيادات طبية ومحلات تجاريــة وســينما وقــد تــم تأجيره بنســبة 99%، ويعدّ أحــدث المشــاريع التجاريــة والاســتثمارية فــي دولــة الكويت، وتحديــداً فــي منطقــة حولــي، حيــث إنــه أعطــى وجهـاً جديداً للمنطقــة بتميــزه العمرانــي ونوعية المســتأجرين فيه، وساهم في تحسين تدفق إيرادات الشركة بشكل واضح".

وأضاف كما واصل مركــز أجيــال الترفيهــي في تحقيق عوائد جيدة، وهو يعتبر من المجمعات الرائدة والمميزة في منطقة الفحيحيل، كما شــهدت الســنة زيادة في الايرادات من أعمال شــركة الحمراء للســينما وارتفاع أرباح الشــركة من الشــركات الزميلــة والمتمثلــة فــي شــركة المــدار الذهبية – المملكة العربية السعودية، وشركة الحمراء العقارية.

مشروع الأندلس... عام أول من النجاح

بدوره، تحدّث الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية، السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش، حول نجاح مشروع الأندلس بقوله: "لقد حقّق مركز الأندلس في عامه الأول من التشغيل نجاحاً كبيراً وإقبالاً ملحوظاً من المستأجرين والزوار، وتحوّل إلى وجهة ترفيهية فريدة، من شأنها توفير تجربة غير مسبوقة لما يحتويه من خيارات متنوعة تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع".

وأضاف الخترش: "إن الأندلس، وباعتباره مركزاً اجتماعياً حيوياً، استضاف خلال 2023 العديد من الفعاليات التسويقية المخطط لها على مدار العام، من خلال تنظيم معارض للمشاريع الصغيرة ومجموعه من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة المجتمعية مثل الفعاليات الموسيقية، وفعاليات الأطفال، والأحداث الرياضية ، ما ساهم في دعم المستأجرين وعزز التفاعل بينهم من ناحية، كما دعم مستوى التواصل مع الجمهور من ناحية أخرى".

كما لفت إلى أن استراتيجية الشركة ساهمت في وصول عقارات الشركة المباشرة وغير المباشرة إلى نسبة إشغال مرتفعة وذلك نظراً لتميزها، ما يدعم المركز المالي للشركة واستمرار نمو إيراداتها".

كما عقدت الشركة الجمعية العمومية غير العادية والتي وافقت على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 20,420,505 دينار كويتي إلى 21,033,120 ديناراً كويتياً، حيث تمثّل الزيادة مبلغاً وقدره 612,615 ديناراً كويتياً ما نسبته 3% من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 6,126,151 سهماً جديداً توزّع كأسهم منحة مجانية، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتحديد يوم الاستحقاق ويوم التوزيع.

وفي نهاية الاجتماع، تقدّم نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الداعمين للشركة في مشاريعها وتطلعاتها، وأعرب عن أمله الكبير في تحقيق مزيد من الإنجازات التي ترتقي بالشركة إلى مستقبل مليء بالنجاح، من خلال بذل كافة الجهود والاستمرار في العطاء.

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