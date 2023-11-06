الكويت: انطلاقاً من التزامها المتواصل لدعم المجتمع، أطلقت كي بي إم جي في الكويت النسخة الثالثة من مبادرة "شهر التوعية السيبرانية" ، التي توفر ورش عمل على الأمن السيبراني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 16 عاماً في المدارس في جميع أنحاء الكويت.

ومع تقدم التكنولوجيا وانخراطها أكثر في حياتنا اليومية، أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من روتين الأطفال في حياتهم اليومية حيث يقضي الأطفال من جميع الأعمار وقتاً طويلا مع أجهزتهم سواء كان ذلك للدراسة أو ممارسة الألعاب أو التواصل مع الأصدقاء. وبالتالي، يشعر الآباء بقلق متزايد بشأن تأثير وقت الشاشة على سلامة أطفالهم. ويهدف برنامج "اليوم السيبراني العالمي من كي بي إم جي" KPMG Global Cyber Day إلى إحداث فارق في كل مجتمع في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من خلال مساعدة الشباب وجميع أولئك الذين يدعمونهم على تعلم كيفية حماية أنفسهم والآخرين عبر الإنترنت.

وطوال شهر نوفمبر، سيساعد متخصصو الأمن السيبراني في كي بي إم جي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على أن يصبحوا أكثر وعياً بالإنترنت؛ وذلك من خلال جلسات الفصول الدراسية التفاعلية، التي تُقام شخصياً أو افتراضياً. ويتزامن اليوم السيبراني العالمي من كي بي إم جي مع "الشهر الدولي للتوعية بالأمن السيبراني"، وهي حملة معترف بها دولياً لتعزيز الأمن السيبراني بين المنظمات وعامة الناس.

وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال السيد ماجد مكي، مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستشارات الإدارية والاستشارات التكنولوجية، كي بي إم جي في الكويت: "هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ندير فيها هذا البرنامج في الكويت، ونحن فخورون للغاية بما حققناه. في حين أن الإنترنت هو مكان رائع للتعلم والتواصل الاجتماعي والاستمتاع، فإن المخاطر المرتبطة بالأنشطة عبر الإنترنت حقيقية وتستمر في النمو. نهدف من خلال هذه المبادرة إلى الوصول إلى المدارس وأولياء الأمور والمعلمين والطلاب لتزويدهم بنصائح وطرق مختلفة حول كيفية البقاء آمنين عبر الإنترنت".

وتقدم كي بي إم جي الكويت مبادرة "شهر التوعية السيبرانية" من خلال مجموعة من متطوعي كي بي إم جي الذين هم خبراء في الأمن السيبراني، ويساعدون مختلف المؤسسات في الكويت على حماية بياناتهم المالية والشخصية ضد التهديدات السيبرانية.

وتتطرق ورش العمل الى عدة مواضيع، مثل: كيفية حماية الهوية الشخصية عبر الإنترنت، وإنشاء كلمات مرور أقوى، وتحديد عمليات التصيد الاحتيالي وتجنبها، ومعالجة عمليات الاحتيال المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت، والنشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك، كيفية التعامل مع التنمر عبر الإنترنت. كما تتطرق ورش العمل إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للقراصنة استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع البيانات الشخصية واستخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر كي بي إم جي أيضاً وثائق إرشادية للآباء والمدارس حول كيفية التعامل مع حالات التنمر عبر الإنترنت. وتغطي هذه الارشادات التوجيهية نصائح للآباء والمعلمين حول كيفية بدء مناقشات حول أمن الإنترنت مع الأطفال في سن مبكرة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم مساعدة الأطفال على اتخاذ خيارات مستنيرة وتطوير عادات صحية عبر الإنترنت، وضمان سلامتهم من المخاطر المحتملة.

وأضاف السيد ماجد: "هذه هي السنة الثالثة التي ندير فيها هذه المبادرة، وفي كل عام نرى الشباب يصبحون أكثر وعياً بالمخاطر التي يواجهونها على الإنترنت. ويعد الوعي بين جيل الشباب علامة إيجابية، حيث أن المتسللين في العصر الحديث منسقون جيداً ومتطورون وغالباً ما يستهدفون الشباب. كما نشهد مشاركة نشطة من المدارس الراغبة في المساهمة وضمان سلامة طلابها".

تجدر الإشارة إلى أن شركة كي بي إم جي الكويت درّبت في العام الماضي قرابة 6000 طالب في إطار برنامج مبادرة "شهر التوعية السيبرانية" ، بمشاركة أكثر من عشر مدارس وفي هذا العام، تهدف الشركة إلى الوصول إلى ما مجموعه 10000 طالب. ويندرج برنامج "كن آمنا على الإنترنت" ضمن خطة التأثير الخاصة بشركة كي بي إم جي، التي تعكس التزام كي بي إم جي بخلق مجتمع أفضل.

للمزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ هذا البرنامج، يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني التالي: kw-fm-kpmgmarkets@kpmg.com.

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