الكويت: بهدف خلق الفطنة لدى الشباب خلال استخدام الإنترنت ومنع التنمر الإلكتروني، بدأت كي بي إم جي الكويت في حملتها لنشر الوعي حول المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت والوقاية منها. يعد هذا البرنامج جزءًا من مبادرة KPMG Global Cyber ​​Day ويستهدف الوصول إلى 10,000 طالب بحلول ديسمبر 2022.

جريا على عادة كي بي إم جي في الكويت فقد احتفلت بشهر الإنترنت "Cyber Month" في البلاد للمرة الثانية لتعزيز البيئة السيبرانية الآمنة. يهدف برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية الأمن السيبراني ومخاطر الإنترنت الوشيكة كجزء من التزام شركة كي بي إم جي لمساندة المجتمعات وقام بإدارة ذلك لجنة المسؤولية الاجتماعية لدى للشركة. تتوافق المبادرة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) 4 التعليم الجيد ومداومة التعلم مدى الحياة والذي تحدده كي بي إم جي في: خطتنا للتأثير (Our Impact Plan).

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 200 مليون شخص ليصل إلى 4.95 مليار شخص في عام 2022، حيث يقضي المستخدم العادي ما يصل إلى 147 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا. إضافة إلى ذلك، دفعت الجائحة الناس أيضًا لقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت. ولهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، أصبحت السلامة عبر الإنترنت ضرورية بشكل متزايد وليس ذلك للمؤسسات والشركات فحسب ولكن لجموع الشباب أيضًا.

وفي حديثه عن المبادرة، قال ماجد مكي، مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستشارات الإدارية والاستشارات التكنولوجية، كي بي إم جي في الكويت: "فيما يتعلق بتزايد التحول الرقمي واستخدام الإنترنت، فإنه تقع على عاتقنا مسؤولية تثقيف الناس، وخاصة الأجيال الشابة، حول المخاطر الكامنة المرتبطة بالأنشطة عبر الإنترنت. هدفنا هو تعزيز عادات تأمين استخدام الإنترنت بين أولئك الأكثر عرضة لمثل هذه المخاطر، وتعتبر تلك المبادرة خطوة على هذا الطريق".

تحتفي هذه المبادرة بشهر التوعية بالأمن السيبراني دوليا، وهي حملة عالمية تعزز الأمن السيبراني بين المؤسسات والمستخدمين عموما، وتشجع على توفير الموارد التي تساعد على تسهيل ذلك. في عام 2017، دخلت كي بي إم جي موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال إجراء "أكبر محاضرة حول أمن الكمبيوتر في مواقع متعددة" في ذات الوقت. وقد لاقت نسخة 2022 نجاحًا كبيرًا حيث شهدت مشاركة حوالي 66 مكتب عضو، ووصل إجمالي عدد الطلاب حوالي 100,000 طالب. ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم حيث ستواصل العديد من المكاتب تقديم برامج التوعية في نوفمبر وديسمبر 2022.

كجزء من البرنامج، فقد قام فريق كي بي إم جي في الكويت بزيارة اثنتين من المدارس المعروفة في البلاد وهما مدرسة الفحيحيل الوطنية الهندية الخاصة (FAIPS) ومدرسة دسمان ثنائية اللغة، ولا زال البحث جاريا عن مزيد من المدارس. يتألف الفريق الزائر من متخصصين مهنيين من كي بي إم جي وأجرى جلسات مفيدة وتفاعلية حول الاستخدام الآمن للبيانات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني والألعاب عبر الإنترنت واستخدام الهواتف، حيث تراوحت أعمار المشاركين من 7 إلى 16 عامًا. وكجزء من الجلسات، لفت الفريق المقدم الانتباه إلى أن هناك ما يصل إلى 30 ألف موقع يتم اختراقه كل يوم، مشددًا على أهمية الوعي السيبراني في حياتنا اليومية. ناقش المتخصصون المهنيون من كي بي إم جي كيف يمكن للمستخدم تسجيل الدخول والخروج بأمان، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأمان، والأهم من ذلك، حماية هويته عند القيام بنشاط عبر الإنترنت. مع الأخذ في الاعتبار تزايد شعبية الألعاب عبر الإنترنت، لا سيما بين أجيال الشباب، قدم الفريق نصائح قيمة حول المخاطر المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت كما قدم نصائح للتحكم في وقت استخدام الانترنت والمحتوى عبر الإنترنت بشكل فعال. إن التنمر الإلكتروني يظل أحد أبرز الجلسات حيث قام الفريق بتثقيف المشاركين حول كيفية التعامل مع مشاغبي الإنترنت بطريقة ذكية، ولماذا من المهم أن "تتعامل بود وليس بتنمر".

في ضوء تزايد صعوبة وتعقد طرق المتسللين، اختتمت الجلسات بنقاط حاسمة حول الطرق المختلفة للتعرف على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها، بل ومنعها. من الضروري أن يتواصل الطلاب مع ذويهم من البالغين الموثوق بهم في حال اعترضهم شيئًا مريبًا أو مقلقًا عبر الإنترنت، وقام الفريق بالتأكيد على ذلك بشكل كبير خلال جلسات الفصل الدراسي.

قام المكتب حتى الآن بتوعية أكثر من 5,000 طالب على مدار 25 جلسة، في مدرستين، ويعتزم الوصول إلى 10,000 طالب بحلول ديسمبر 2022. واختتم مكي حديثه قائلاً "بالنظر إلى أن أجيال الشباب تقضي وقتًا أطول على الإنترنت، فمن الأهمية بمكان أن يتم غرس قيم السلامة الإلكترونية الصحيحة في الشباب منذ سن مبكرة جدًا. إن هدفنا من خلال هذه الجلسات هو تزويدهم بالعقلية والمعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار الصحيح، وتساعدهم على درء الضرر البقاء عند الاتصال بالإنترنت. نحن نقبل التعامل مع أي مدرسة بغض النظر عن حجمها وتركيبة طلابها وموقعها حيث إن هدفنا هو الوصول لأكبر عدد ممكن من الطلاب بحلول نهاية ديسمبر 2022".

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